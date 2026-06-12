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    WDH/Pakistan

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    Fortschritte bei US-Verhandlungen mit dem Iran

    Für Sie zusammengefasst
    • Pakistan meldet Erfolge in Vermittlungsbemühungen
    • Hoffnung auf anhaltende Verständigung und Frieden
    • Trump sagte Abkommen naht, Iran nannte Text
    WDH/Pakistan - Fortschritte bei US-Verhandlungen mit dem Iran
    Foto: Emphyrio - pixabay

    (Tippfehler korrigiert im 1. und 3. Absatz (richtig: «Außenminister», überraschend»)

    ISLAMABAD (dpa-AFX) - Nach Signalen aus den USA und dem Iran über Fortschritte in den wochenlangen Verhandlungen über ein Ende des Krieges spricht nun auch der Vermittlerstaat Pakistan von Erfolgen. Außenminister Ishaq Dar und die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas äußerten nach einem Telefonat ihre Hoffnung auf eine "anhaltenden Verständigung und friedliche Lösung" zwischen den Kriegsparteien, wie Dars Ministerium auf X schrieb.

    Dialog und Diplomatie sei der einzige Weg für langfristigen Frieden, hieß es weiter. Über Islamabad waren in den vergangenen Wochen immer wieder Nachrichten zwischen den Kriegsparteien ausgetauscht worden. Im April hatten sie sich auch in der pakistanischen Hauptstadt getroffen.

    Am Donnerstag hatte US-Präsident Trump überraschend Angriffe auf den Iran abgeblasen und von einem nahenden Abkommen gesprochen. Der Iran äußerte sich noch verhalten, sprach jedoch davon, dass ein Verhandlungstext überwiegend finalisiert sei./mar/DP/jha






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