DZ BANK stuft Hugo Boss auf 'Halten'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Hugo Boss bei einem unveränderten fairen Wert von 42 Euro je Aktie von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Das freiwillige Übernahmeangebot der Frasers Group für den Modekonzern sei keine große Überraschung, schrieb Thomas Maul zu seiner neuen Einstufung am Freitag. Trotz Übernahme- und Restrukturierungsstory sei das Aufwärtspotenzial begrenzt./rob/ajx/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2026 / 13:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2026 / 14:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2026 / 13:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2026 / 14:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 39,87EUR auf Tradegate (12. Juni 2026, 15:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Thomas Maul
Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Thomas Maul
Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
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