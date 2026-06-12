🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    40.000 KI-Chips geplant

    1265 Aufrufe 1265 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hinter diesem Nvidia-Deal steckt weit mehr als neue Rechenzentren

    Sharon AI und NVIDIA starten eine sechsjährige Kooperation für neue KI-Rechenzentren in Australien. Bis zu 40.000 Hochleistungsprozessoren sollen folgen.

    Für Sie zusammengefasst
    40.000 KI-Chips geplant - Hinter diesem Nvidia-Deal steckt weit mehr als neue Rechenzentren
    Foto: Ying Tang - picture alliance / NurPhoto

    Der australische KI-Cloud-Anbieter Sharon AI hat eine strategische Zusammenarbeit mit NVIDIA vereinbart. Die auf sechs Jahre angelegte Partnerschaft soll den Ausbau von KI-Rechenkapazitäten in Australien deutlich beschleunigen. Die Aktie von Sharon AI legte nach der Ankündigung über 10 Prozent zu.

    SharonAI Holdings

    -9,31 %
    +25,02 %
    +79,23 %
    +373,77 %
    +104,57 %
    ISIN:US7789203061WKN:A41ZGZ
    SharonAI Holdings direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Short
    226,26€
    Basispreis
    1,92
    Ask
    × 9,25
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    183,00€
    Basispreis
    1,93
    Ask
    × 9,22
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Rahmen der Vereinbarung wollen beide Unternehmen neue Rechenzentrumskapazitäten mit einer Leistung von 72 Megawatt schaffen. Geplant ist der Einsatz von NVIDIAs DSX-AI-Factory-Architektur. Die Infrastruktur soll künftig mit bis zu 40.000 Grace Blackwell GB300 Grafikprozessoren ausgestattet werden. Die Kapazitäten richten sich an Start-ups, Unternehmen sowie Forschungseinrichtungen und Universitäten.

    Neues Modell soll Wachstum beschleunigen

    Die Zusammenarbeit basiert auf einem Modell zur Umsatzbeteiligung und finanziellen Unterstützung. Dadurch kann Sharon AI umfangreiche NVIDIA-Infrastruktur bereitstellen, ohne die Investitionen vollständig allein tragen zu müssen.

    Sharon AI wird Cloud-Dienste auf Basis der NVIDIA-Technologie vermarkten. NVIDIA erzielt neben dem Verkauf seiner Hardware auch Einnahmen aus der Nutzung der bereitgestellten Cloud-Kapazitäten. Nach Angaben der Unternehmen soll dieses Modell den Zugang zu leistungsstarker KI-Infrastruktur erleichtern, insbesondere für Kunden, die bislang nicht über die finanziellen Mittel für entsprechende Investitionen verfügten.

     

    Kapazität steigt auf 132 Megawatt

    Für Sharon AI markiert die Vereinbarung einen wichtigen Wachstumsschritt. Unternehmenschef und Mitgründer James Manning erklärte: "Diese strategische Zusammenarbeit mit NVIDIA im Bereich Rechenleistung markiert einen entscheidenden Meilenstein in der Mission von Sharon AI, eine souveräne, groß angelegte KI-Recheninfrastruktur bereitzustellen."

    Manning betonte zudem die Bedeutung der zusätzlichen Rechenleistung: "Durch die Sicherung des Zugangs zu 72 MW Rechenkapazität in Rechenzentren können wir bis zu 40.000 zusätzliche Grace Blackwell GB300-GPUs bereitstellen und damit Unternehmen, Start-ups und KI-nativen Kunden, die sonst möglicherweise keinen Zugang dazu gehabt hätten, beschleunigte Rechenleistung zur Verfügung stellen."

    Bereits hohe Auslastung

    Sharon AI ist bereits zertifizierter NVIDIA-Cloud-Partner und betreibt bestehende Infrastruktur in australischen Rechenzentren. Durch die neue Vereinbarung steigt die gesamte KI-Factory-Kapazität des Unternehmens auf 132 Megawatt. Davon sind nach Unternehmensangaben bereits 102 Megawatt an Endkunden vergeben.

    Bis Mitte 2027 rechnet Sharon AI mit mehr als 55.000 installierten NVIDIA-Grafikprozessoren. Das Unternehmen positioniert sich damit als wichtiger Anbieter für sogenannte souveräne KI-Lösungen und KI-Fabriken in Australien. Zu den Zielgruppen zählen Unternehmen, Behörden, Forschungseinrichtungen sowie große Cloud-Anbieter.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 186,10$, was einem Rückgang von -8,99% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    40.000 KI-Chips geplant Hinter diesem Nvidia-Deal steckt weit mehr als neue Rechenzentren Sharon AI und NVIDIA starten eine sechsjährige Kooperation für neue KI-Rechenzentren in Australien. Bis zu 40.000 Hochleistungsprozessoren sollen folgen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     