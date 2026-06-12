Hinter diesem Nvidia-Deal steckt weit mehr als neue Rechenzentren

Der australische KI-Cloud-Anbieter Sharon AI hat eine strategische Zusammenarbeit mit NVIDIA vereinbart. Die auf sechs Jahre angelegte Partnerschaft soll den Ausbau von KI-Rechenkapazitäten in Australien deutlich beschleunigen. Die Aktie von Sharon AI legte nach der Ankündigung über 10 Prozent zu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Im Rahmen der Vereinbarung wollen beide Unternehmen neue Rechenzentrumskapazitäten mit einer Leistung von 72 Megawatt schaffen. Geplant ist der Einsatz von NVIDIAs DSX-AI-Factory-Architektur. Die Infrastruktur soll künftig mit bis zu 40.000 Grace Blackwell GB300 Grafikprozessoren ausgestattet werden. Die Kapazitäten richten sich an Start-ups, Unternehmen sowie Forschungseinrichtungen und Universitäten.

Neues Modell soll Wachstum beschleunigen

Die Zusammenarbeit basiert auf einem Modell zur Umsatzbeteiligung und finanziellen Unterstützung. Dadurch kann Sharon AI umfangreiche NVIDIA-Infrastruktur bereitstellen, ohne die Investitionen vollständig allein tragen zu müssen.

Sharon AI wird Cloud-Dienste auf Basis der NVIDIA-Technologie vermarkten. NVIDIA erzielt neben dem Verkauf seiner Hardware auch Einnahmen aus der Nutzung der bereitgestellten Cloud-Kapazitäten. Nach Angaben der Unternehmen soll dieses Modell den Zugang zu leistungsstarker KI-Infrastruktur erleichtern, insbesondere für Kunden, die bislang nicht über die finanziellen Mittel für entsprechende Investitionen verfügten.

Kapazität steigt auf 132 Megawatt

Für Sharon AI markiert die Vereinbarung einen wichtigen Wachstumsschritt. Unternehmenschef und Mitgründer James Manning erklärte: "Diese strategische Zusammenarbeit mit NVIDIA im Bereich Rechenleistung markiert einen entscheidenden Meilenstein in der Mission von Sharon AI, eine souveräne, groß angelegte KI-Recheninfrastruktur bereitzustellen."

Manning betonte zudem die Bedeutung der zusätzlichen Rechenleistung: "Durch die Sicherung des Zugangs zu 72 MW Rechenkapazität in Rechenzentren können wir bis zu 40.000 zusätzliche Grace Blackwell GB300-GPUs bereitstellen und damit Unternehmen, Start-ups und KI-nativen Kunden, die sonst möglicherweise keinen Zugang dazu gehabt hätten, beschleunigte Rechenleistung zur Verfügung stellen."

Bereits hohe Auslastung

Sharon AI ist bereits zertifizierter NVIDIA-Cloud-Partner und betreibt bestehende Infrastruktur in australischen Rechenzentren. Durch die neue Vereinbarung steigt die gesamte KI-Factory-Kapazität des Unternehmens auf 132 Megawatt. Davon sind nach Unternehmensangaben bereits 102 Megawatt an Endkunden vergeben.

Bis Mitte 2027 rechnet Sharon AI mit mehr als 55.000 installierten NVIDIA-Grafikprozessoren. Das Unternehmen positioniert sich damit als wichtiger Anbieter für sogenannte souveräne KI-Lösungen und KI-Fabriken in Australien. Zu den Zielgruppen zählen Unternehmen, Behörden, Forschungseinrichtungen sowie große Cloud-Anbieter.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 186,10 $ , was einem Rückgang von -8,99% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten! Jetzt Report kostenlos herunterladen!