🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSpaceX AktievorwärtsNachrichten zu SpaceX

    dpa-AFX-Überblick

    601 Aufrufe 601 0 Kommentare 0 Kommentare

    UNTERNEHMEN vom 12.06.2026 - 15.15 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • SpaceX erzielt Rekord-Börsengang über 75 Milliarden
    • Bundesnetzagentur wird deutsche Aufsicht für KI
    • Commerzbank-Betriebsrat will Anzeige wegen Irreführung
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 12.06.2026 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    IPO/ROUNDUP: SpaceX macht Rekord-Börsengang perfekt

    NEW YORK - Elon Musks Weltraumfirma SpaceX schreibt Geschichte mit einem Rekord-Börsengang. Das unter anderem für seinen Satelliteninternet-Dienst Starlink bekannte Unternehmen verkaufte rund 555,6 Millionen Aktien zum Ausgabepreis von 135 Dollar - und nimmt damit 75 Milliarden Dollar (64,8 Mrd Euro) ein. Am Freitag kommt die Aktie in den Handel. Beim zuvor größten Börsengang hatte die saudi-arabische Ölfirma Aramco im Jahr 2019 gut 29 Milliarden Dollar eingenommen.

    ROUNDUP: Adobe stockt Ziele auf - Abgang von Finanzchef verschreckt Anleger

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Commerzbank AG!
    Long
    34,18€
    Basispreis
    0,27
    Ask
    × 14,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    38,63€
    Basispreis
    0,23
    Ask
    × 14,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    SAN JOSE - Ein weiterer Managementwechsel überschattet beim US-Softwarekonzern Adobe das unerwartet hohe Umsatzziel. Zwar erwartet der Konzern im laufenden dritten Quartal mindestens knapp 6,7 Milliarden US-Dollar (rund 5,8 Mrd Euro) Umsatz, was mehr ist, als Analysten ihm zugetraut hatten. Doch verlässt mit Finanzchef Dan Durn ein weiterer Topmanager schon kommende Woche den Spezialisten für Software zur Mediengestaltung, wie das Unternehmen bereits am Donnerstag nach US-Börsenschluss in San Jose mitteilte. Bei den Anlegern kam das nicht gut an.

    Übernahmekampf mit Unicredit - Commerzbank-Betriebsrat plant Anzeige

    FRANKFURT/MAILAND - Der hitzige Übernahmekampf zwischen der Commerzbank und der Unicredit spitzt sich weiter zu. Der Commerzbank-Gesamtbetriebsrat wirft der italienischen Großbank irreführende Angaben bei ihrem Übernahmeangebot vor und will nun Strafanzeige stellen. "Ich kann bestätigen, dass heute eine außerordentliche Sitzung des Gesamtbetriebsrats stattfindet", sagte Betriebsratschef Sascha Uebel dem "Handelsblatt". "Dabei soll beschlossen werden, dass der Gesamtbetriebsrat seinen Vorsitzenden beauftragt, Strafanzeige wegen des Verdachts der Marktmanipulation und Irreführung nach Paragraf 119 und 120 WpHG gegen unbekannt zu stellen." Der Vorwurf wiegt schwer: Marktmanipulation ist in Deutschland eine Straftat.

    Bundesnetzagentur soll KI überwachen

    BERLIN - Die Bundesnetzagentur ist künftig Deutschlands zentrale Anlaufstelle für die Regulierung von Künstlicher Intelligenz. Das hat der Bundestag am Abend beschlossen. Diese Entscheidung dient der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung. Das weltweit erste staatenübergreifende Gesetzeswerk zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz sieht eine zentrale Überwachungsbehörde in jedem EU-Staat vor.

    E-Autos: Mehr als 50.000 Anträge auf Förderung

    BERLIN - Für das neue Förderprogramm für Elektroautos sind in den ersten drei Wochen schon mehr als 50.000 Anträge eingegangen. Die Zahl nannte Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. "Die neue Förderung für Elektroautos wirkt", sagte der SPD-Politiker. Die meisten Anträge würden für vollelektrische Autos gestellt. "Das ist kein Wunder: Es gibt immer bessere E-Autos, mehr Ladesäulen und endlich auch kleine und günstige Modelle."

    ^
    Weitere Meldungen

    -BMW erprobt humanoide Roboter in Produktion
    -ROUNDUP: Deutsches Heer will schnell mehr Drohnen einsetzen -ROUNDUP/Protest in Berlin: IG Metall bangt um Zehntausende Stahljobs -Esa: 'Überzeugt, dass Deutscher bald den Weg zum Mond schaffen wird' -ROUNDUP: Sicherheitsbereich am Hamburger Flughafen stundenlang zu -Winzer produzieren 2025 mehr Wein
    -Hongkonger Zoll findet WM-Fälschungen im Wert von Millionen -Steuersenkung auf Flugtickets kann kommen
    -Landgericht: Google haftet für KI-Übersichten
    -Bildungsminister wollen kritischen Umgang mit Social Media -Bäcker Lampe insolvent - Filialen bleiben geöffnet
    -Ahaus gibt Widerstand gegen Atommüll aus Bayern auf
    -Für dauerhafte Investitionen: Bauindustrie bringt Pkw-Maut ins Spiel -Stadt und Reederei schließen Minderheitsaktionäre der HHLA aus -Apothekenreform passiert Bundesrat
    -Letzter Castor-Transport aus UK startet Richtung Brokdorf -EU-Kommission will Landwirten mehr Vorschüsse für Dünger ermöglichen -Getrübte Aussichten für maritime Wirtschaft in Deutschland -Land Berlin und israelischer Luftfahrtkonzern arbeiten zusammen -USA verhängen Sanktionen gegen Kubas staatlichen Ölkonzern -ROUNDUP: DW-Intendantin Massing warnt vor zu engem Auftrag für Auslandssender -Pachtpreise für Windräder: Kommunale Unternehmen fordern Begrenzung -Preise von Proteinpulver stark gestiegen
    -Letzte Chance: So viel kostet Spargel zum Saisonende
    -Bahnstrecke Berlin-Hamburg wird am Sonntag freigegeben -ROUNDUP/Von der APA zum ORF: Clemens Pig wird 2027 neuer Senderchef -600 Beschäftigte bei Molkereiunternehmen Arla Foods zu Warnstreik aufgerufen°

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,15 % und einem Kurs von 173,3 auf Tradegate (12. Juni 2026, 15:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um +54,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +54,72 %.

    Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,33 Bil..





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu SpaceX - A42D4F - US84615Q1031

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über SpaceX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die besondere Vor‑IPO-Handelsstruktur bei SpaceX über L&S: Handel "per Erscheinen" mit physischer Lieferung/Settlement (u.a. 16.06.2026), vergleichbar mit Single‑Stock‑Futures, inklusive Event‑ und Gegenparteirisiko. Diskutiert werden Marktmacherrolle, geringe reale Liquidität (~1,92 Mio. € gehandelt), starker Hype (rund +80% zum ausgerufenen Preis) und Zweifel an Bewertung und Fundamentaldaten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SpaceX eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    dpa-AFX-Überblick UNTERNEHMEN vom 12.06.2026 - 15.15 Uhr IPO/ROUNDUP: SpaceX macht Rekord-Börsengang perfekt NEW YORK - Elon Musks Weltraumfirma SpaceX schreibt Geschichte mit einem Rekord-Börsengang. Das unter anderem für seinen Satelliteninternet-Dienst Starlink bekannte Unternehmen verkaufte rund …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     