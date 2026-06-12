dpa-AFX-Überblick
UNTERNEHMEN vom 12.06.2026 - 15.15 Uhr
- SpaceX erzielt Rekord-Börsengang über 75 Milliarden
- Bundesnetzagentur wird deutsche Aufsicht für KI
- Commerzbank-Betriebsrat will Anzeige wegen Irreführung
IPO/ROUNDUP: SpaceX macht Rekord-Börsengang perfekt
NEW YORK - Elon Musks Weltraumfirma SpaceX schreibt Geschichte mit einem Rekord-Börsengang. Das unter anderem für seinen Satelliteninternet-Dienst Starlink bekannte Unternehmen verkaufte rund 555,6 Millionen Aktien zum Ausgabepreis von 135 Dollar - und nimmt damit 75 Milliarden Dollar (64,8 Mrd Euro) ein. Am Freitag kommt die Aktie in den Handel. Beim zuvor größten Börsengang hatte die saudi-arabische Ölfirma Aramco im Jahr 2019 gut 29 Milliarden Dollar eingenommen.
ROUNDUP: Adobe stockt Ziele auf - Abgang von Finanzchef verschreckt Anleger
SAN JOSE - Ein weiterer Managementwechsel überschattet beim US-Softwarekonzern Adobe das unerwartet hohe Umsatzziel. Zwar erwartet der Konzern im laufenden dritten Quartal mindestens knapp 6,7 Milliarden US-Dollar (rund 5,8 Mrd Euro) Umsatz, was mehr ist, als Analysten ihm zugetraut hatten. Doch verlässt mit Finanzchef Dan Durn ein weiterer Topmanager schon kommende Woche den Spezialisten für Software zur Mediengestaltung, wie das Unternehmen bereits am Donnerstag nach US-Börsenschluss in San Jose mitteilte. Bei den Anlegern kam das nicht gut an.
Übernahmekampf mit Unicredit - Commerzbank-Betriebsrat plant Anzeige
FRANKFURT/MAILAND - Der hitzige Übernahmekampf zwischen der Commerzbank und der Unicredit spitzt sich weiter zu. Der Commerzbank-Gesamtbetriebsrat wirft der italienischen Großbank irreführende Angaben bei ihrem Übernahmeangebot vor und will nun Strafanzeige stellen. "Ich kann bestätigen, dass heute eine außerordentliche Sitzung des Gesamtbetriebsrats stattfindet", sagte Betriebsratschef Sascha Uebel dem "Handelsblatt". "Dabei soll beschlossen werden, dass der Gesamtbetriebsrat seinen Vorsitzenden beauftragt, Strafanzeige wegen des Verdachts der Marktmanipulation und Irreführung nach Paragraf 119 und 120 WpHG gegen unbekannt zu stellen." Der Vorwurf wiegt schwer: Marktmanipulation ist in Deutschland eine Straftat.
Bundesnetzagentur soll KI überwachen
BERLIN - Die Bundesnetzagentur ist künftig Deutschlands zentrale Anlaufstelle für die Regulierung von Künstlicher Intelligenz. Das hat der Bundestag am Abend beschlossen. Diese Entscheidung dient der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung. Das weltweit erste staatenübergreifende Gesetzeswerk zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz sieht eine zentrale Überwachungsbehörde in jedem EU-Staat vor.
E-Autos: Mehr als 50.000 Anträge auf Förderung
BERLIN - Für das neue Förderprogramm für Elektroautos sind in den ersten drei Wochen schon mehr als 50.000 Anträge eingegangen. Die Zahl nannte Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. "Die neue Förderung für Elektroautos wirkt", sagte der SPD-Politiker. Die meisten Anträge würden für vollelektrische Autos gestellt. "Das ist kein Wunder: Es gibt immer bessere E-Autos, mehr Ladesäulen und endlich auch kleine und günstige Modelle."
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Kundenhinweis:
ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,15 % und einem Kurs von 173,3 auf Tradegate (12. Juni 2026, 15:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um +54,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +54,72 %.
Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,33 Bil..
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu SpaceX - A42D4F - US84615Q1031
Das denkt die wallstreetONLINE Community über SpaceX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SpaceX eingestellt.
Die Zuteilung ist nicht unterschiedlich bei Euch. Sie beträgt 1 Stück +22% vom Zeichnungsvolumen gerundet auf ganze Stücke.
Nein, du hast genau das Gegenteil getan. Du hast ausgeschlossen, dass es anders sein kann - und diejenigen für doof erklärt, die anderer Meinung waren und dir dafür Belege präsentiert haben.
Im Börsenprospekt von Elon Musks Unternehmen SpaceX gibt es eine besonders schöne Stelle. Elon Musk soll eine Milliarde Aktien von SpaceX erhalten, wenn er bestimmte Bedingungen erfüllt. Eine davon: Auf dem Mars lebt eine Kolonie mit mindestens einer Million Einwohnern. Wenige Tage vor dem für Freitag erwarteten Börsengang deutet sich an, dass dieser Teil nicht der ambitionierteste an dem Projekt ist.
Zum Ausgabefestpreis von 135 Dollar je Aktie sammelt SpaceX 75 Milliarden Dollar ein – Rekord. Doch folgt man den Rechnungen einiger Analysten, müsste der Preis pro Aktie zwischen 60 und 103 Dollar liegen.
Morningstar berechnet einen Unternehmenswert von 780 Milliarden Dollar, Pitchbook von 1,15 Billionen Dollar und Aswath Damodaran von der New York University, der „Dekan der Unternehmensbewertung“, einen Wert von 1,35 Billionen Dollar. Musk dagegen setzt den Wert bei 1,77 Billionen an.
Vier Risiken stechen besonders hervor:
SpaceX ist defizitär: Allein im vergangenen Quartal verzeichnete es einen Nettoverlust von 4,3 Milliarden Dollar. Setzt man den Umsatz ins Verhältnis zur Bewertung, ergibt sich ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von fast 100. Beim wertvollsten Konzern der Welt, Nvidia, liegt es bei 23.
SpaceX sind eigentlich vier Unternehmen: Was Musk an die Börse bringen will, ist eher ein schillerndes Etikett als ein kohärentes Unternehmen. Unter SpaceX firmieren ein Raketengeschäft, das Satelliteninternet Starlink, die KI Grok und X. Wirklich profitabel ist nur Starlink.
SpaceX ist bei KI abgeschlagen: Die KI Grok ist hinter den Modellen von OpenAI, Anthropic und Google technologisch weit abgeschlagen.
SpaceX trickst sich an die Börse: Indexanbieter wie Nasdaq und FTSE Russell ändern ihre Regeln, damit sie SpaceX schnell aufnehmen können. Börsengehandelte Indexfonds (ETFs) sind dann gezwungen, SpaceX-Aktien entsprechend ihrer Gewichtung in den Indizes zu kaufen.
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Ein Erfolg dürfte es zunächst dennoch werden, die Aktie soll vierfach überzeichnet sein. SpaceX übrigens ist entspannter als mancher Anleger: Mit Gewinnen ist in den nächsten Jahren nicht zu rechnen, schreibt das Unternehmen. Mit der Besiedlung des Mars aber natürlich auch nicht, meint das HANDELSBLATT (kostenpflichtig):