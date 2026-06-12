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    Original-Research

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    DN Group AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Hinzu...

    Für Sie zusammengefasst
    • Coverage der DN Group AG aufgenommen 12.06.2026
    • Kursziel EUR 6,20 Empfehlung Hinzufügen und 5 Prozent
    • Buchwert Ende 2025 EUR 425 Mio Verkauf 24 bis 48 Monate
    Original-Research - DN Group AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Hinzu...
    Foto: Arne Dedert - DPA

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    Original-Research: DN Group AG - von First Berlin Equity Research GmbH

    12.06.2026 / 15:32 CET/CEST
    Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
    Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

    Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu DN Group AG

    Unternehmen: DN Group AG
    ISIN: DE000A3DW408

    Anlass der Studie: Aufnahme der Coverage
    Empfehlung: Hinzufügen
    seit: 12.06.2026
    Kursziel: 6,20 Euro
    Kursziel auf Sicht von: 12 Monate
    Letzte Ratingänderung: -
    Analyst: Alexander Rihane & Dr. Karsten von Blumenthal

    First Berlin Equity Research hat am 12.06.2026 die Coverage der DN Group AG (ISIN: DE000A3DW408) aufgenommen. Analyst Alexander Rihane stuft die Aktie mit einem ADD-Rating ein bei einem Kursziel von EUR 6,20.

    Zusammenfassung:
    Die DN Group AG ('DN') ist ein Pure Play Impact Investor mit inzwischen elf Beteiligungen. Die drei Kerninvestments sind: (1) More Impact AG, eine Medtech Investment Holding mit Patenten auf eine nadellose Spritze und einen medizinischen Inhalator, (2) Algene Holding SE, ein Produzent hochreiner Mikroalgen, und (3) EcoMotion Holding AG, ein Anbieter innovativer KI-gesteuerter Parkhäuser. DN Group verfügt über ein hervorragendes Netzwerk in der Nachhaltigkeitsszene und langjährige Kapitalmarkterfahrung. Mit dieser Kompetenzkombination differenziert sich DN von Wettbewerbern. Wir rechnen damit, dass DN ihre Beteiligungen, deren Buchwert Ende 2025 bei EUR425 Mio. lag, in den nächsten 24 - 48 Monaten verkaufen wird. Die DN Group Aktie bietet eine attraktive Möglichkeit, sich an einem diversifizierten Portfolio von Unternehmen zu beteiligen, die ökonomisch vielversprechende Geschäftsmodelle aufweisen und gleichzeitig einen hohen messbaren ökologischen/sozialen Impact haben. Wir bewerten DN auf Basis des Net Asset Values (NAV) unter Berücksichtigung eines Holding-Abschlags. Wir nehmen die Coverage mit einem Kursziel von EUR6,20 und einer Hinzufügen-Empfehlung auf (Aufwärtspotenzial: 5%).

    Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

    Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
    https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=74b55fd0dc3a5d5bc631b1c21e9aea53

    Kontakt für Rückfragen:
    First Berlin Equity Research GmbH
    Herr Gaurav Tiwari
    Tel.: +49 (0)30 809 39 686
    web: www.firstberlin.com
    E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

    Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
    Originalinhalt anzeigen:
    https://eqs-news.com/?origin_id=16ff55b6-6661-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

    2345352 12.06.2026 CET/CEST

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Neon Equity Aktie

    Die Neon Equity Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 5,65 auf Tradegate (11. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Neon Equity Aktie um +6,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,67 %.

    Die Marktkapitalisierung von Neon Equity bezifferte sich zuletzt auf 254,42 Mio..


    Rating: Hinzuf
    Analyst:
    Kursziel: 6,20 Euro





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