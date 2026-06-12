SpaceX – so traden Sie…

Prio Nummer eins: Limits setzen und genau darauf achten, wie man die Aktie und dann auch Hebelprodukte handelt. Kleines Beispiel: Am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss wurde offensichtlich über Lang & Schwarz in mehreren Orders mehr als 200 Euro je SpaceX-Aktie bezahlt.

Wir begleiten euch und Sie durch den IPO von SpaceX und möchten als oberste Prio vermeiden, dass Sie und ihr unnötig Geld verbrennen. Dazu gehören ein paar Basics, die wir in den nächsten Tagen im Börsenbrief immer wieder aufgreifen werden.

In der Regel passieren solche Preisausschläge deshalb, weil Anleger bestens ordern, und bestens heißt bekanntlich oft schlechtestens. Was bedeutet das? Orderformen sind bekannt, wir verlinken sie auch immer, und es ist wichtig, dass man diese draufhat.

Das heißt, eine Limit-Order bedeutet ganz simpel: Ich bezahle maximal diesen Preis, den ich eingebe. Wenn ich aber bestens ordere oder unlimitiert, dann bekomme ich den Preis, der eben gerade da ist und der mir als Nächstes aufgerufen wird beziehungsweise der am Markt gehandelt wird. Und je geringer die Liquidität ist, was natürlich nachbörslich der Fall ist, desto schlechter kann der Kurs dann langfristig für mich sein.

Und bei Hebelpapieren wird in den nächsten Tagen Ähnliches gelten. Man muss genau schauen, wann man handelt, wie man handelt, welche Order man einsetzt und auch umgekehrt für sich nutzen, dass man natürlich mit Gewinnlimits, Gewinnmitnahmelimits arbeiten kann und sich so im Markt intelligent positioniert. Wir betreiben diese Handelstechniken seit mehr als zwei Jahrzehnten und können uns, glaube ich, im Markt ziemlich gut bewegen.

Insofern wollen wir dieses Wissen und diese Erfahrung mit euch teilen. Und das ist auch nicht ganz unwichtig, denn immerhin reden wir über den größten IPO der Geschichte und vermutlich für private Anleger den interessantesten und spektakulärsten IPO, den es bisher gab.

Was nicht bedeutet, dass wir SpaceX auf sechs oder zwölf Monate positiv sehen in der Performance, was aber gleichsam bedeutet: Es wird ja auch Hebelpapiere auf der Short-Seite geben, und auch da kann man sich gut in den Markt stellen. Und womöglich sind diese Instrumente dann für die kommenden Wochen auch noch die wichtigeren, als eins zu eins die Aktie zu kaufen.

Die Nasdaq kündigte am Morgen einen Handelsbeginn zwischen 15.50 und 16.00 Uhr unserer Zeit an. Auch die Emittenten haben ihre Produkte schon ins Schaufenster gestellt. Wir geben unten eine Auswahl mit – bitten aber um Eigeninitiative. Wir können keine Kursstellung garantieren, daher gibt es eine breite Auswahl verschiedener Emittenten. Prüft bitte genau und handelt limitiert. Ansonsten einfach an der Seite bleiben und beobachten…