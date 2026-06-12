Börsen Start Update
Börsenstart USA - 12.06. - US Tech 100 schwach -0,36 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (15:59:33) bei 50.907,25 PKT und steigt um +0,14 %.
Top-Werte: Goldman Sachs Group +2,09 %, Caterpillar +1,83 %, Visa (A) +1,29 %, JPMorgan Chase +1,10 %, Chevron Corporation +0,90 %
Flop-Werte: Amazon -2,66 %, IBM -2,20 %, Microsoft -1,83 %, Salesforce -1,77 %, Travelers Companies -1,64 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:43) bei 29.329,47 PKT und fällt um -0,36 %.
Top-Werte: Arm Holdings +6,28 %, Western Digital +5,85 %, Seagate Technology Holdings +5,61 %, SanDisk Corporation +5,57 %, Advanced Micro Devices +5,04 %
Flop-Werte: Alnylam Pharmaceuticals -4,41 %, DoorDash Registered (A) -3,86 %, Workday (A) -3,63 %, Autodesk -3,39 %, Intuit -3,16 %
Der S&P 500 steht aktuell (15:59:43) bei 7.378,90 PKT und fällt um -0,17 %.
Top-Werte: Albemarle +5,86 %, Western Digital +5,85 %, Seagate Technology Holdings +5,61 %, SanDisk Corporation +5,57 %, Advanced Micro Devices +5,04 %
Flop-Werte: EchoStar Registered (A) -8,16 %, PTC -6,10 %, GoDaddy Registered (A) -4,77 %, Super Micro Computer -4,31 %, Carvana Registered (A) -4,12 %
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