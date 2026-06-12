Albemarle Aktie weiter im Aufwärtstrend - +5,86 % - 12.06.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Albemarle. Mit einer Performance von +5,86 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,56 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Albemarle Aktie. Nach einem Plus von +7,56 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 145,33€, mit einem Plus von +5,86 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Albemarle ist ein US-Chemiekonzern mit Fokus auf Lithium, Brom und Katalysatoren. Haupttreiber ist Lithium für E-Mobilität und Energiespeicher. Albemarle zählt zu den weltweit größten Lithiumproduzenten mit starker Rohstoffbasis in Chile, Australien und den USA. Wichtige Wettbewerber: SQM, Ganfeng, Tianqi, Livent. Vorteile: vertikal integrierte Wertschöpfung, Technologie-Know-how, langfristige Lieferverträge mit OEMs.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kurs der Albemarle Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -4,77 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Albemarle Aktie damit um +2,61 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,07 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Albemarle um +12,53 % gewonnen.

Während Albemarle heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,17 %.

Albemarle Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,61 % 1 Monat -22,07 % 3 Monate -4,77 % 1 Jahr +146,11 %

Informationen zur Albemarle Aktie

Stand: 12.06.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 118 Mio. Albemarle Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,80 Mrd.EUR € wert.

Wer auf Dividenden achtet, sollte diese Aktien heute im Blick behalten: Sie handeln ex Dividende und können entsprechend mit Dividendenabschlag reagieren.

Während viele Rohstoffmärkte weiterhin mit Unsicherheit kämpfen, mehren sich im Lithiumsektor die Anzeichen für einen möglichen Wendepunkt. Nach zwei Jahren fallender Preise und zahlreicher Projektverzögerungen diskutieren Branchenanalysten erneut …

Albemarle Aktie jetzt kaufen?

Ob die Albemarle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Albemarle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.