🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdobe AktievorwärtsNachrichten zu Adobe

    ROUNDUP 2

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Adobe hebt Ziele - Abgang von Finanzchef lässt Aktie abrutschen

    Für Sie zusammengefasst
    • Finanzchef Dan Durn verlässt Adobe kommende Woche
    • Umsatzprognose Q3 knapp 6,7 Milliarden Dollar
    • Aktie fiel nach Nachricht 10 Prozent auf 197
    ROUNDUP 2 - Adobe hebt Ziele - Abgang von Finanzchef lässt Aktie abrutschen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Kurs nach Handelsstart aktualisiert.)

    SAN JOSE (dpa-AFX) - Ein weiterer Managerabgang überschattet beim US-Softwarekonzern Adobe ein unerwartet hohes Umsatzziel. Zwar erwartet der Konzern im laufenden dritten Quartal mindestens knapp 6,7 Milliarden US-Dollar (rund 5,8 Mrd Euro) Umsatz, was mehr ist, als Analysten ihm zugetraut hatten. Doch verlässt mit Finanzchef Dan Durn ein weiterer Topmanager schon kommende Woche den Spezialisten für Software zur Mediengestaltung, wie das Unternehmen bereits am Donnerstag nach US-Börsenschluss in San Jose mitteilte. Bei den Anlegern kam das gar nicht gut an.

    Für die Aktie ging es am Freitag kurz nach Handelsstart um 10 Prozent auf 197 Dollar nach unten. Der Kurs markierte ein Tief seit 2018. In diesem Jahr hat der Adobe-Kurs bereits mehr als 40 Prozent an Wert eingebüßt. Im Frühjahr 2024 wurden gar noch mehr als 600 Dollar gezahlt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Adobe!
    Long
    178,21€
    Basispreis
    2,34
    Ask
    × 5,23
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    260,56€
    Basispreis
    4,89
    Ask
    × 5,11
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im März hatte bereits der langjährige Chef Shantanu Narayen seinen Abgang verkündet, sobald ein Nachfolger gefunden ist. Als führende interne Kandidaten gelten die beiden Bereichsvorstände David Wadhwani und Anil Chakravarthy. Zudem läuft auch eine Suche nach einem externen Nachfolger, der den Konzern in das KI-Zeitalter führen kann. Ziel sei es, einen neuen Konzernchef rechtzeitig zur Planung des neuen Geschäftsjahres im Dezember an Bord zu haben, so Narayen.

    Experte Gil Luria vom Analysehaus D.A. Davidson sagte im Finanzsender Bloomberg TV, der Zeitpunkt des Abgangs vom Finanzchef sei unglücklich, während das Unternehmen bereits nach einer Nachfolge für den Chefposten suche. Mit diesem Umstand fühlten sich Investoren nicht wohl. Durn wechselt zum Halbleiterkonzern Marvell Technology . Bei Adobe rückt übergangsweise der hochrangige Manager Steve Day auf den Posten des Finanzchefs.

    Adobe gehörte zu den Vorreitern von Abo-Modellen für Softwarenutzung. Dieses Geschäftsmodell ist zuletzt stark unter Druck gekommen, weil aufkommende KI-Tools als Konkurrenz für die Apps der etablierten Anbieter gelten. Deswegen liegt der Börsenwert von Adobe inzwischen nur noch bei rund 80 Milliarden Dollar. Ende 2021 war es mit circa 320 Milliarden Dollar noch viermal so viel.

    An dem hohen Minus am Freitag änderte die besser als erwartet ausgefallene Prognose nichts. Erwartet werden nun Erlöse von 26,5 bis 26,6 Milliarden Dollar, was über den Markterwartungen liegt. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll nun bei 24,35 bis 24,45 Dollar liegen. Auch hier hatten Analysten weniger auf dem Zettel.

    Und auch die Resultate im zweiten Quartal sind besser ausgefallen als von Experten gedacht. So stieg der Umsatz um 13 Prozent auf 6,62 Milliarden Dollar. Je Aktie verdiente Adobe auf bereinigter Basis mit 5,96 Dollar fast 18 Prozent mehr als ein Jahr zuvor./men/err/lew/jha/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Adobe Aktie

    Die Adobe Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,17 % und einem Kurs von 175,1 auf Tradegate (12. Juni 2026, 16:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Adobe Aktie um -23,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von Adobe bezifferte sich zuletzt auf 71,09 Mrd..

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 325,00US-Dollar. Von den letzten 2 Analysten der Adobe Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 520,00US-Dollar was eine Bandbreite von +24,96 %/+195,35 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Adobe - 871981 - US00724F1012

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Adobe. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die deutliche Kursschwäche von Adobe: Diskussionen über Mehrjahrestief und technische Unterstützung bei rund 205 USD, jüngste Quartalszahlen versus Kursreaktion, ein niedrig angegebenes KGV (als sehr günstig empfunden), die langfristige ARP‑Verpflichtung von ~25 Mrd., einzelne Einstiege bei ~177,50, fehlende Insiderkäufe und Stimmen, die weitere Rückschläge bis etwa -15% erwarten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Adobe eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP 2 Adobe hebt Ziele - Abgang von Finanzchef lässt Aktie abrutschen Ein weiterer Managerabgang überschattet beim US-Softwarekonzern Adobe ein unerwartet hohes Umsatzziel. Zwar erwartet der Konzern im laufenden dritten Quartal mindestens knapp 6,7 Milliarden US-Dollar (rund 5,8 Mrd Euro) Umsatz, was mehr ist, als …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     