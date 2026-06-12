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    Aktien New York

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    Klare Richtung fehlt vor heutigem SpaceX-Börsengang

    Für Sie zusammengefasst
    • SpaceX-Börsengang bringt 75 Milliarden Dollar
    • SpaceX jetzt 1,77 Billionen Dollar mehr als Meta
    • Hoffnung auf Frieden stützt US-Indizes moderat
    Aktien New York - Klare Richtung fehlt vor heutigem SpaceX-Börsengang
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Vor dem am heutigen Freitag anstehenden SpaceX -Börsengang hat den US-Börsen zunächst eine klare Richtung gefehlt. Als anhaltende Kursstütze nach dem starken Vortag erwies sich die Hoffnung auf Frieden im Nahen Osten.

    In der ersten Handelsstunde stieg der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,28 Prozent auf 50.989 Punkte. Der marktbreite S&P 500 kam mit einem Plus von 0,03 Prozent auf 7.396 Punkte kaum von der Stelle. Für den vortags besonders starken, technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,06 Prozent auf 29.429 Punkte bergab. Ihm halfen die erneut starken Halbleiterwerte. Allerdings schob die Erwartung, dass Anleger im Tech-Sektor massiv von gut gelaufenen Titeln in SpaceX umschichten werden, einem weiteren Indexanstieg einen Riegel vor.

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    Der Börsengang des Raumfahrt-, Satelliten- und KI-Unternehmens von Tesla -Chef Elon Musk wird der größte der Geschichte sein. SpaceX verkaufte rund 555,6 Millionen Aktien zum Ausgabepreis von 135 US-Dollar - und nahm damit 75 Milliarden Dollar ein. Das Unternehmen kommt damit auf eine Bewertung von 1,77 Billionen Dollar und ist aus dem Stand mehr wert als etwa der Facebook-Konzern Meta . Eine Indikation für den ersten Kurs liegt bei 174 Dollar und damit knapp 29 Prozent über dem Ausgabepreis.

    US-Präsident Donald Trump stellte ein baldiges Rahmenabkommen mit dem Iran in Aussicht. Der Iran sprach nach einem anfänglichen Dementi ebenfalls von einem möglichen bevorstehenden Verhandlungsabschluss, ähnlich der Vermittlerstaat Pakistan. Die Ölpreise gingen zurück./gl/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 51.034 auf Ariva Indikation (12. Juni 2026, 16:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um +54,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +54,72 %.

    Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,33 Bil..





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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
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