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    Flugsicherung plant Drohnenabwehr mit Telekom und Hensoldt

    Für Sie zusammengefasst
    • Staat, Hensoldt und Telekom bauen KI-Netz
    • KI-Plattform verknüpft Masten mit Abwehranlagen
    • Zentrales Luftlagebild schützt kritische Anlagen
    Flugsicherung plant Drohnenabwehr mit Telekom und Hensoldt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LANGEN (dpa-AFX) - Für einen besseren Schutz vor Drohnen arbeitet der Staat mit dem Rüstungselektronik-Konzern Hensoldt und der Deutschen Telekom zusammen. Es sei ein bundesweites Netz zur Erkennung und zur Abwehr von Drohnen geplant, teilte die Deutsche Flugsicherung (DFS) in Langen (Hessen) mit. Zuvor hatte die "Welt" darüber berichtet.

    Es geht um eine durch Künstliche Intelligenz (KI) gestützte Plattform, mit der Daten von Handynetz-Masten mit Abwehranlagen an Flughäfen, Kraftwerken und Bundeswehr-Standorten verbunden werden. Sensoren liefern Daten, die automatisiert ausgewertet werden. Dadurch soll ein deutschlandweites Drohnen-Luftlagebild entstehen, das die Grundlage sein soll für die Abwehr feindlicher Flugkörper. In die Plattform sollen Anwendungen anderer Hersteller integriert werden können.

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    Um kritische Infrastrukturen zu schützen, müssten verfügbare Kräfte gebündelt werden, zitiert die "Welt" DFS-Chef Arndt Schoenemann. Die teils gezielten Angriffe auf Flughäfen seien als "Beginn einer hybriden Kriegsführung" zu sehen, deren wirksame Bekämpfung noch an Zuständigkeitsfragen auf Bundes- und Länderebene scheitere. "Statt eines Flickenteppichs an Einrichtungen und Zuständigkeiten brauchen wir eine zentral geführte Drohnendetektion und -abwehr, bei der alle Informationen zusammenfließen."/wdw/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 28,14 auf Tradegate (12. Juni 2026, 16:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +0,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,49 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 138,08 Mrd..

    Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +27,66 %/+48,94 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Deutsche Telekom - 555750 - DE0005557508

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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der Deutsche Telekom-Aktie. Die Debatte reicht von charttechnischen Signalen (200-Tage-Linie, Erholungen) über fundamentale Bewertung (Dividende, P/E-Vergleiche) bis zur langfristigen Investitionsaussicht. Einige sehen die Aktie als solides Dividenden-Investment, andere warnen vor Großen und charttechnischen Fallen; aktuelles Spannungsfeld um 28–29 € und potenzielle Bewegungen Richtung 30 €.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
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