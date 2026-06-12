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    KI-Verstoß

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    'Tagesspiegel' nimmt Casdorff-Texte offline

    Für Sie zusammengefasst
    • Stephan-Andreas Casdorff vorerst nicht aktiv
    • Er ließ Meinungstexte offenbar durch KI verfassen
    • Tagesspiegel nimmt Beiträge offline und prüft Vorgang
    KI-Verstoß - 'Tagesspiegel' nimmt Casdorff-Texte offline
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Der ehemalige Herausgeber und Chefredakteur des Berliner "Tagesspiegel", Stephan-Andreas Casdorff, wird bis auf Weiteres nicht mehr für das Medium publizistisch aktiv werden. Diese Entscheidung sei in der Chefredaktion getroffen worden, nachdem bekanntgeworden sei, dass Casdorff Meinungstexte durch eine Künstliche Intelligenz verfassen lassen haben soll, hieß es in einer Mitteilung des "Tagesspiegel".

    Casdorff selbst sagte laut der Mitteilung, dass er einen Riesenfehler gemacht und dem Haus geschadet habe. "Dafür bitte ich von ganzem Herzen um Entschuldigung. Für die Texte habe ich KI genutzt. Das hätte ich kenntlich machen müssen und sie deswegen nicht publizieren dürfen."

    Verstoß gegen redaktionelle Richtlinien

    Der "Tagesspiegel" schrieb, dass KI für die Redaktion ein Werkzeug sei, das helfe, einzelne redaktionelle Arbeitsschritte zu vereinfachen und auch zu verbessern. "Sie ist aber definitiv kein Mittel, das den Kern unserer Arbeit übernehmen darf", so die Zeitung. Dies sei eindeutig ein Verstoß gegen die redaktionellen Richtlinien, die intern klar kommuniziert und für alle verbindlich seien.

    "Deshalb lässt der Fall keinen anderen Schritt zu, als die publizistischen Aktivitäten von Stephan-Andreas Casdorff bei uns bis auf Weiteres zu beenden", hieß es weiter. Man habe sich entschieden, die entsprechenden Texte bis zum Abschluss der genauen Prüfung vorerst offline zu nehmen./svv/DP/men







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