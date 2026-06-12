Graycliff Exploration schließt den Erwerb von Mineral-Claims ab

TORONTO, ON – 12. Juni 2026 / IRW-Press / Graycliff Exploration Limited (das „Unternehmen“ oder „Graycliff“) ( CSE: GRAY ) ( OTCQB: GRYCF ) ( FWB: GE0 ) gibt bekannt, dass das Unternehmen den zuvor angekündigten Erwerb (siehe Pressemitteilung vom 5. Juni 2026) einer 100%igen rechtlichen und wirtschaftlichen Beteiligung an dreizehn (13) strategischen Mineral-Claims von King Gold Mines Ltd. abgeschlossen hat, die an das Goldprojekt Shakespeare des Unternehmens angrenzen, das sich in der Township Shakespeare im Bergbaurevier Sudbury in Ontario befindet. Gemäß den Bedingungen des Erwerbs zahlte Graycliff 10.000 $ und gab 300.000 Stammaktien des Unternehmens (die „Käuferaktien“) als vollständige und endgültige Zahlung für die Claims aus. 150.000 der Käuferaktien unterliegen der üblichen gesetzlichen Haltedauer von 4 Monaten und einem Tag, und die verbleibenden 150.000 Käuferaktien werden bis zum 31. Dezember 2026 treuhänderisch verwahrt.

James Macintosh, Chairman von Graycliff, kommentierte: „Die Erweiterung unserer Landposition im Bergbaurevier Sudbury ist ein wichtiger Meilenstein für das Goldprojekt Shakespeare. Wir gehen mit verstärktem technischem Fokus in diesen Sommer, um unsere Explorationsziele zu beschleunigen.“

Graycliff gibt außerdem bekannt, dass das Unternehmen insgesamt 22.500 $ aus der Ausübung von zwei Stammaktienkaufwarrants erhalten hat, die ursprünglich im Rahmen der Finanzierung des Unternehmens im April 2026 ausgegeben wurden. Das Unternehmen gab 125.000 Stammaktien aus, für die bis zum 8. August 2026 eine gesetzliche Haltedauer gilt.

Graycliff gibt ferner bekannt, dass es eine Marketingvereinbarung mit Epstein Research („ER“) unter der Leitung von Peter Epstein abgeschlossen hat. Gemäß der Vereinbarung wird Herr Epstein vorbehaltlich der Genehmigung durch die CSE IR-Dienstleistungen gegen eine Gesamtvergütung von 12.000 US$, d. h. 2.000 US$ pro Monat, für eine anfängliche Laufzeit von sechs Monaten vom 15. Juni 2026 bis zum 15. Dezember 2026 erbringen. ER wird mit dem Unternehmen bei der Veröffentlichung von Beiträgen in sozialen Medien sowie der Erstellung monatlicher Artikel und Kommentare zusammenarbeiten, die darauf abzielen, ein positives Profil für das Unternehmen zu entwickeln. Herr Epstein hält keine Wertpapiere des Unternehmens als wirtschaftlicher Eigentümer. Herr Epstein betreibt www.epsteinresearch.com und ist eine vom Unternehmen unabhängige Partei. Er ist unter (845) 304-7386 und epstein.peter4@gmail.com erreichbar.