Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 12.06.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.06.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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HENSOLDT
Tagesperformance: -5,74 %
Tagesperformance: -5,74 %
Platz 1
Performance 1M: +13,01 %
Performance 1M: +13,01 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
wallstreetONLINE-Forum: Das Sentiment zu HENSOLDT ist überwiegend positiv mit Blick auf Wachstumspotenzial. Hinweise auf steigende Aufträge und verbesserten Cashflow (free cashflow ca. 50% des operativen Gewinns) sowie Kursziele von ca. 115–117 EUR. Aktueller Kurs laut Beiträgen ca. 76–79 EUR; 91 EUR als nächstes mögliches Level. Kritik an Leerverkäufern und BlackRock-Positionen wird neutralisiert. FCAS/Battle Lab als Fundament.
Nemetschek
Tagesperformance: -4,59 %
Tagesperformance: -4,59 %
Platz 2
Performance 1M: -9,54 %
Performance 1M: -9,54 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek
Nemetschek-Sentiment laut dem wallstreetONLINE-Forum gemischt: Kurzfristig Abwärtsdruck, diese Woche -17%, Kurs nähert sich dem Apriltief; Bodenbildungs-Diskussion. Charttechnisch wird ein Move Richtung 43 genannt, langfristig werden dreistellige Kurse als möglich erachtet. Fazit: kurzfristig bärisch, langfristig bullisch.
Nagarro
Tagesperformance: -4,03 %
Tagesperformance: -4,03 %
Platz 3
Performance 1M: -20,76 %
Performance 1M: -20,76 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nagarro
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment gemischt: White & Case bestätigt keinen Betrug, hebt aber Governance- und Dokumentationslücken hervor, an deren Behebung Nagarro arbeitet (positives Governance-Signal). Insider-Verkäufe (Lantano 75.000 Aktien; Berichte über Dürrschmidt) erzeugen Skepsis. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist nicht angegeben; insgesamt vorsichtig bis neutral.
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +2,61 %
Tagesperformance: +2,61 %
Platz 4
Performance 1M: -22,25 %
Performance 1M: -22,25 %
Nordex
Tagesperformance: +2,35 %
Tagesperformance: +2,35 %
Platz 5
Performance 1M: -16,60 %
Performance 1M: -16,60 %
TeamViewer
Tagesperformance: -2,07 %
Tagesperformance: -2,07 %
Platz 6
Performance 1M: 0,00 %
Performance 1M: 0,00 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein vorsichtig-volatiles Sentiment zu TeamViewer. Kernpunkte: Kursbewegungen werden stark von Leerverkäufern und Marktpsychologie geprägt; fundamentale Wachstumsprobleme werden diskutiert, aber keine klare Trend-Profiteure. Leerverkaufsgebühren um 0,6% werden erwähnt. Die 14-Tage-Entwicklung bleibt volatil, grob im Bereich 4–6€ mit wechselnden Ab- und Aufwärtsbewegungen.
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