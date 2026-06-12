Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 12.06.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.06.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Rheinmetall
Tagesperformance: -3,48 %
Tagesperformance: -3,48 %
Platz 1
Performance 1M: +4,38 %
Performance 1M: +4,38 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Rheinmetall überwiegend negativ: Mehrfach wird der Kurs als „schlechter DAX-Wert“ bezeichnet und Q1-Zahlen diskutiert; Aufträge der Bundeswehr (Bergepanzer, Mörsermunition) sowie Laserwaffen-Joint-Venture mit MBDA und OHB liefern jedoch fundamentale Positivsignale. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird nicht konkret genannt. Forum: wallstreetONLINE.
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: +3,42 %
Tagesperformance: +3,42 %
Platz 2
Performance 1M: -13,06 %
Performance 1M: -13,06 %
BNP Paribas (A)
Tagesperformance: +3,32 %
Tagesperformance: +3,32 %
Platz 3
Performance 1M: +4,51 %
Performance 1M: +4,51 %
Ferrari
Tagesperformance: -3,04 %
Tagesperformance: -3,04 %
Platz 4
Performance 1M: +12,95 %
Performance 1M: +12,95 %
Deutsche Bank
Tagesperformance: +2,51 %
Tagesperformance: +2,51 %
Platz 5
Performance 1M: +2,35 %
Performance 1M: +2,35 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
WallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Deutsche Bank wirkt überwiegend vorsichtig bis leicht optimistisch. Kursnotierungen reichen von 26,96 € bis 28,40 €, Käufe um 27–28 €. Hoffnung auf Ausbruch über 30 €; SpaceX-IPO wird als positiver Katalysator genannt. Ein Teil sitzt noch mit Verlusten (unter Wasser); Amundi-Druck wird erwähnt. 14‑Tage-Verlauf nicht konkret genannt.
SAFRAN
Tagesperformance: +2,18 %
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 6
Performance 1M: +10,39 %
Performance 1M: +10,39 %
Schneider Electric
Tagesperformance: -2,18 %
Tagesperformance: -2,18 %
Platz 7
Performance 1M: -2,52 %
Performance 1M: -2,52 %
Banco Santander
Tagesperformance: +2,09 %
Tagesperformance: +2,09 %
Platz 8
Performance 1M: +7,00 %
Performance 1M: +7,00 %
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: +2,02 %
Tagesperformance: +2,02 %
Platz 9
Performance 1M: -0,88 %
Performance 1M: -0,88 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz
wallstreetONLINE-Forum: VW Vz-Sentiment gemischt. Abwärtsdruck/Short-Positionen und HV-Ausverkaufs-Spekulationen dominieren; Kursziele bis 97 €, Untergrenzen um 80 € (teils 77 €). Bankeneinschätzungen (z. B. Buy von JP Morgan) diskutiert; Dividende angekündigt. Debatten zu Kostenreduktion, Standorten, Spin-off/China-Partner. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist volatil; exakte Prozentangabe fehlt.
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