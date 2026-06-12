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    DXC und Anthropic geben eine mehrjährige globale Partnerschaft bekannt, um KI in geschäftskritische Unternehmenssysteme zu integrieren

    DXC und Anthropic geben eine mehrjährige globale Partnerschaft bekannt, um KI in geschäftskritische Unternehmenssysteme zu integrieren
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • DXC ist ein „Global Premier"-Partner im Claude-Partnernetzwerk und entwickelt neue, globale, branchenspezifische KI-Lösungen für Schlüsselbranchen.
    • Claude ist bereits die treibende Kraft hinter DXC OASIS, der KI-basierten Orchestrierungsplattform des Unternehmens für Managed Services, die mittlerweile bei mehr als 50 gemeinsamen Kunden im Einsatz ist. 
    • Mit einer Belegschaft von über 115.000 Personen in 70 Ländern vertiefen DXC und Anthropic ihre bestehende Zusammenarbeit, um Claude in die geschäftskritischen Systeme und Plattformen zu integrieren, die DXC für die weltweit größten Unternehmen und Regierungen betreibt.
    • Im Rahmen dieser Partnerschaft wird ein neues DXC-Team aus Claude-zertifizierten Ingenieuren und Entwicklern aufgebaut, die direkt in die Kundenumgebungen eingebunden werden, um die Transformation hin zu agentenbasierter KI zu beschleunigen. 

    ASHBURN, Virginia, und SAN FRANCISCO, 12. Juni 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender Partner für Unternehmenstechnologie und Innovation, gab heute eine mehrjährige globale Partnerschaft mit Anthropic bekannt, dem auf KI-Sicherheit spezialisierten Unternehmen und Entwickler von Claude. Durch diese gemeinsame Initiative wird DXC zu einem der wenigen „Global Premier"-Partner im Claude-Partnernetzwerk.

    Gemeinsam werden die Unternehmen Zehntausende von vor Ort eingesetzten, Claude-zertifizierten Ingenieuren und Entwicklern ausbilden, um Claude-Modelle in die Produktion der missionskritischen Technologieinfrastruktursysteme zu integrieren, die DXC für die weltweit größten Banken, Fluggesellschaften, Versicherungen, Hersteller und Regierungsbehörden betreibt. 

    Die Partnerschaft baut auf dem bestehenden Einsatz von Claude bei DXC im eigenen Betrieb auf, unter anderem als primäres Entwicklungswerkzeug für die Erstellung von DXC OASIS, der KI-basierten Orchestrierungsplattform des Unternehmens für Managed Services. Mithilfe von Claude-Modellen beschleunigte DXC die Bereitstellung der DXC OASIS Software um das Zehnfache, wobei mehr als 95 % des Codes bereits vor der Überprüfung durch Menschen von Claude generiert wurden. Claude dient nun als Standard-Grundmodell für die agentenbasierten Workflows von DXC OASIS. DXC OASIS wurde im April 2026 eingeführt, wird derzeit bei mehr als 50 Kunden eingesetzt und soll künftig im gesamten weltweiten Kundenstamm von DXC eingeführt werden. 

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