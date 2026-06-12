Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 12.06.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.06.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: +4,76 %
Tagesperformance: +4,76 %
Platz 1
Performance 1M: +52,43 %
Performance 1M: +52,43 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Anleger-Sentiment zu AT&S (WallstreetONLINE) ist überwiegend neutral bis leicht bullisch. Fundamentale Signale bleiben stark (2026/27: ca. 30–35% Wachstum, STOXX600-Aufnahme; Analysts-Ziele steigern). Kurzfristig Volatilität: Einstieg um 125–135 €, Verkauf/Stop bei ca. 146 €. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird in den Beiträgen nicht explizit genannt; aktuelle Notierung ca. 124–125 €. Forum: wallstreetONLINE.
DO & CO
Tagesperformance: +3,26 %
Tagesperformance: +3,26 %
Platz 2
Performance 1M: +18,05 %
Performance 1M: +18,05 %
EVN
Tagesperformance: +3,05 %
Tagesperformance: +3,05 %
Platz 3
Performance 1M: +1,72 %
Performance 1M: +1,72 %
Wienerberger
Tagesperformance: +2,90 %
Tagesperformance: +2,90 %
Platz 4
Performance 1M: -7,43 %
Performance 1M: -7,43 %
PORR
Tagesperformance: +2,82 %
Tagesperformance: +2,82 %
Platz 5
Performance 1M: +5,96 %
Performance 1M: +5,96 %
Verbund Akt.(A)
Tagesperformance: -2,45 %
Tagesperformance: -2,45 %
Platz 6
Performance 1M: -4,34 %
Performance 1M: -4,34 %
CA-Immobilien-Anlagen
Tagesperformance: +2,33 %
Tagesperformance: +2,33 %
Platz 7
Performance 1M: -10,36 %
Performance 1M: -10,36 %
Erste Group Bank
Tagesperformance: +2,07 %
Tagesperformance: +2,07 %
Platz 8
Performance 1M: +9,69 %
Performance 1M: +9,69 %
BAWAG Group
Tagesperformance: +2,06 %
Tagesperformance: +2,06 %
Platz 9
Performance 1M: +11,48 %
Performance 1M: +11,48 %
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