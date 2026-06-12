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    Netfonds AG veröffentlicht geprüften Jahresabschluss 2025

    Netfonds legt für 2025 starke operative Ergebnisse vor, forciert Wachstum statt Dividende und stellt die Weichen für Übernahme, Delisting und weiteres Skalieren.

    Netfonds AG veröffentlicht geprüften Jahresabschluss 2025
    Foto: adobe.stock.com
    • Jahres- und Konzernabschluss 2025 wurden festgestellt und vom unabhängigen Prüfer mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert.
    • Rekordkennzahlen: Brutto-Konzernumsatz 275,9 Mio. € (+16,3 %), Nettoumsatz 51,3 Mio. € (+12,4 %), EBITDA 12,1 Mio. € (+50,6 %), EBIT 5,6 Mio. € (+67,5 %).
    • Konzernjahresüberschuss sank auf 1,4 Mio. € (−46,4 %) hauptsächlich wegen gestiegener Abschreibungen, verändertem Finanzergebnis und höherer Steuerquote; der Jahresüberschuss der Netfonds AG stieg auf 1,7 Mio. €.
    • Administrierte Assets (finfire) erhöht auf rund 31,5 Mrd. €, eigene Assets under Management ca. 5 Mrd. €; via GSR vier Vermögensverwaltungsgesellschaften mit zusammen ~250 Mio. € AUM übernommen und konsolidiert.
    • Keine Dividende für 2025; Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mittel vollständig zur Finanzierung der weiteren Wachstums‑ und Akquisitionsstrategie zu verwenden.
    • Ausblick 2026 und Übernahme: Erwarteter Brutto‑Konzernumsatz 310–325 Mio. €, Nettoumsatz 58,5–61,0 Mio. €, EBITDA 16–18 Mio. €, AUA >35 Mrd. €, AUM >6 Mrd. €; öffentliches Übernahmeangebot durch Warburg Pincus läuft — Gründer/Management haben >50 % angedient, Closing und Delisting bis Ende 2026 geplant (aufsichtsrechtliche Genehmigungen ausstehend).

    Der Kurs von Netfonds lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 79,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,32 % im Minus.


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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
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