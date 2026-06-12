Netfonds AG veröffentlicht geprüften Jahresabschluss 2025
Netfonds legt für 2025 starke operative Ergebnisse vor, forciert Wachstum statt Dividende und stellt die Weichen für Übernahme, Delisting und weiteres Skalieren.
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- Jahres- und Konzernabschluss 2025 wurden festgestellt und vom unabhängigen Prüfer mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert.
- Rekordkennzahlen: Brutto-Konzernumsatz 275,9 Mio. € (+16,3 %), Nettoumsatz 51,3 Mio. € (+12,4 %), EBITDA 12,1 Mio. € (+50,6 %), EBIT 5,6 Mio. € (+67,5 %).
- Konzernjahresüberschuss sank auf 1,4 Mio. € (−46,4 %) hauptsächlich wegen gestiegener Abschreibungen, verändertem Finanzergebnis und höherer Steuerquote; der Jahresüberschuss der Netfonds AG stieg auf 1,7 Mio. €.
- Administrierte Assets (finfire) erhöht auf rund 31,5 Mrd. €, eigene Assets under Management ca. 5 Mrd. €; via GSR vier Vermögensverwaltungsgesellschaften mit zusammen ~250 Mio. € AUM übernommen und konsolidiert.
- Keine Dividende für 2025; Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mittel vollständig zur Finanzierung der weiteren Wachstums‑ und Akquisitionsstrategie zu verwenden.
- Ausblick 2026 und Übernahme: Erwarteter Brutto‑Konzernumsatz 310–325 Mio. €, Nettoumsatz 58,5–61,0 Mio. €, EBITDA 16–18 Mio. €, AUA >35 Mrd. €, AUM >6 Mrd. €; öffentliches Übernahmeangebot durch Warburg Pincus läuft — Gründer/Management haben >50 % angedient, Closing und Delisting bis Ende 2026 geplant (aufsichtsrechtliche Genehmigungen ausstehend).
Der Kurs von Netfonds lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 79,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,32 % im
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