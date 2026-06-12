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    Störung bei Facebook- und Instagram-Konzern Meta

    Für Sie zusammengefasst
    • Meta-Dienste erleiden derzeit flächendeckende Störung
    • Nutzer meldeten Ausfälle bei Facebook und Instagram
    • Meta arbeitet an einer Lösung zur Wiederherstellung
    Störung bei Facebook- und Instagram-Konzern Meta
    Foto: Askar - stock.adobe.com

    MENLO PARK (dpa-AFX) - Dienste des Facebook-Konzerns Meta sind von einer Störung betroffen. Nutzer berichteten auf Plattformen wie Allestörungen von Problemen, unter anderem Facebook und Instagram zu erreichen. Ein Sprecher des US-Konzerns teilte mit, man arbeite an einer Lösung.

    Bei Online-Diensten kommt es gelegentlich zu kurzfristigen Störungen. Längere flächendeckende Ausfälle sind eher selten./so/DP/men

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie

    Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 490,2 auf Tradegate (12. Juni 2026, 16:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um -9,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,55 %.

    Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,08 Bil..

    Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 839,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 810,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 908,00USD was eine Bandbreite von +63,88 %/+83,71 % bedeutet.





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