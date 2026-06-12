Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 12.06.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.06.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Rheinmetall
Tagesperformance: -3,35 %
Tagesperformance: -3,35 %
Platz 1
Performance 1M: +4,38 %
Performance 1M: +4,38 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zu Rheinmetall. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird als rückläufig beschrieben; Nervosität und Verkaufsdruck sind spürbar. Über Q1-Zahlen kursieren widersprüchliche Aussagen (einige halten sie für schlecht, andere verteidigen sie). Potenzial sehen einige in Bundeswehr-Aufträgen (Bergepanzer, Mörsermunition, Laserwaffen) als Katalysator. Insgesamt abwartend.
Deutsche Bank
Tagesperformance: +2,59 %
Tagesperformance: +2,59 %
Platz 2
Performance 1M: +2,35 %
Performance 1M: +2,35 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
WallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Deutsche Bank wirkt überwiegend vorsichtig bis leicht optimistisch. Kursnotierungen reichen von 26,96 € bis 28,40 €, Käufe um 27–28 €. Hoffnung auf Ausbruch über 30 €; SpaceX-IPO wird als positiver Katalysator genannt. Ein Teil sitzt noch mit Verlusten (unter Wasser); Amundi-Druck wird erwähnt. 14‑Tage-Verlauf nicht konkret genannt.
Fresenius Medical Care
Tagesperformance: +2,29 %
Tagesperformance: +2,29 %
Platz 3
Performance 1M: +7,01 %
Performance 1M: +7,01 %
Scout24
Tagesperformance: -2,09 %
Tagesperformance: -2,09 %
Platz 4
Performance 1M: +7,98 %
Performance 1M: +7,98 %
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: +2,01 %
Tagesperformance: +2,01 %
Platz 5
Performance 1M: -0,88 %
Performance 1M: -0,88 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz
wallstreetONLINE-Forum: VW Vz-Sentiment gemischt. Abwärtsdruck/Short-Positionen und HV-Ausverkaufs-Spekulationen dominieren; Kursziele bis 97 €, Untergrenzen um 80 € (teils 77 €). Bankeneinschätzungen (z. B. Buy von JP Morgan) diskutiert; Dividende angekündigt. Debatten zu Kostenreduktion, Standorten, Spin-off/China-Partner. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist volatil; exakte Prozentangabe fehlt.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 45,45%
|PUT: 54,55%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -9,09 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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