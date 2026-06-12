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    Die eingefrorene Republik

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    Die Krise am Immobilienmarkt zieht immer weitere Kreise

    Neubau auf Zwölf-Jahres-Tief, Mieten unter Druck, Arbeitsmarkt blockiert: Deutschlands Wohnungsnot wird zum Bremsklotz für Familien und Wirtschaft.

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    Die eingefrorene Republik - Die Krise am Immobilienmarkt zieht immer weitere Kreise
    Foto: wO-ChatGPT

    Deutschland steckt im Sommer 2026 in einer tiefen Immobilienkrise. Zwar haben sich die Kaufpreise nach dem Zinsschock der Jahre 2022 bis 2024 auf hohem Niveau stabilisiert, doch im Miet- und Neubausektor herrscht strukturelle Lähmung. Es fehlt massiv an Wohnraum – mit Folgen, die längst über den Immobilienmarkt hinausreichen und private Haushalte, Familien, Unternehmen und den Arbeitsmarkt belasten.

    Besonders deutlich zeigt sich die Krise beim Neubau. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland nur noch 206.600 Wohnungen fertiggestellt – so wenige wie seit 2012 nicht mehr, zeigen Daten des Statistischen Bundesamts. Das entspricht einem Rückgang um 18 Prozent beziehungsweise 45.400 Einheiten gegenüber dem Vorjahr. Die politische Zielmarke von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr wurde erneut meilenweit verfehlt. Die aktuelle Fertigstellungsrate deckt den Bedarf kaum noch zu mehr als 50 Prozent. Branchenverbände schätzen das Defizit inzwischen auf rund 1 Million fehlende Wohnungen.

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    Die Ursachen sind vielschichtig. Die Bauzinsen sind nach Jahren der Null- und Negativzinsen von rund 1 Prozent zeitweise auf über 4 Prozent gestiegen. Zwar legten die Baugenehmigungen im ersten Quartal 2026 durch Vorzieheffekte um fast 15 Prozent zu, nachdem sie 2025 bereits um 10,6 Prozent auf 238.100 Einheiten gestiegen waren. Doch der Bauüberhang bleibt enorm: 760.700 genehmigte Wohnungen sind noch nicht fertiggestellt. Hinzu kommen hohe Material- und Energiekosten, neue Inflationssorgen durch den Nahostkonflikt sowie langwierige Genehmigungsverfahren. Im Jahr 2025 erloschen Genehmigungen für 35.700 Wohnungen – der höchste Wert seit 2002. Wie war das nochmal mit dem versprochenen Bürokratieabbau?

    Die Krise zeigt sich jedoch nicht nur in Statistiken, sondern auch im Alltag. Der deutsche Mietmarkt leidet unter einem massiven Lock-in-Effekt. Bestandsmieter sind durch bestehende Verträge vergleichsweise gut geschützt, während Neuvertragsmieten deutlich höher liegen. Wer umzieht, verliert diesen Schutz und muss den aktuellen Marktpreis zahlen. In Ballungsräumen kann selbst der Umzug in eine kleinere Wohnung kaum Ersparnis bringen oder sogar teurer werden.

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    Das führt zu einer gravierenden Fehlverteilung von Wohnraum. Viele Senioren leben nach dem Auszug der Kinder oder dem Tod des Partners allein in großen Wohnungen mit 100 bis 140 Quadratmetern. Ein Umzug in eine kleinere Einheit wäre praktisch sinnvoll, aber finanziell oft unattraktiv. Gleichzeitig finden junge Familien kaum bezahlbare größere Wohnungen und bleiben in engen Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen stecken. Der natürliche Wechsel im Wohnungsmarkt funktioniert nicht mehr.

    Auch der Arbeitsmarkt leidet. Fachkräfte überlegen sich sehr genau, ob sie ein Jobangebot in einer anderen Stadt annehmen, wenn dort die Wohnungssuche aussichtslos ist oder die höhere Miete die Gehaltserhöhung aufzehrt. Unternehmen in wirtschaftsstarken Regionen haben dadurch zunehmend Probleme, offene Stellen zu besetzen.

    Für Deutschland ist kurzfristig keine Entspannung in Sicht. Zwar setzt die Politik auf schnellere Genehmigungen durch den Bau-Turbo und neue Förderprogramme für energieeffizientes Bauen. Doch Bürokratie, hohe Finanzierungskosten, gestiegene Baupreise und geopolitische Risiken bremsen weiter.

    Das Fazit ist ernüchternd: Deutschlands Wohnungsmarkt ist zum wirtschaftlichen Bremsklotz geworden. Neubaukrise, Mietdruck und fehlende Mobilität blockieren Familien, Fachkräfte und Unternehmen. Eine schnelle Entlastung ist nicht absehbar. Die Republik wird sich wohl oder übel auf eine mehrjährige Phase der Stagnation und der suboptimalen Wohnraumverteilung einstellen müssen, die als schwerer Bremsklotz für das Wirtschaftswachstum wirkt.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
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