Die Adyen Parts Sociales Aktie konnte bisher um +5,54 % auf 834,35€ zulegen. Das sind +43,80 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Adyen Parts Sociales Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,51 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 834,35€, mit einem Plus von +5,54 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Adyen Parts Sociales ist ein führender Zahlungsdienstleister mit einer einheitlichen Plattform für globale Transaktionen. Es bietet umfassende Lösungen für Online-, mobile und POS-Zahlungen. Adyen ist bekannt für Zuverlässigkeit und Innovation, konkurriert mit PayPal, Stripe und Square und besticht durch seine globale Reichweite und Anpassungsfähigkeit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Adyen Parts Sociales in den letzten drei Monaten Verluste von -13,60 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Adyen Parts Sociales Aktie damit um -10,91 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,06 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Adyen Parts Sociales um -42,35 % verloren.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,15 % geändert.

Adyen Parts Sociales Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,91 % 1 Monat -13,06 % 3 Monate -13,60 % 1 Jahr -53,62 %

Informationen zur Adyen Parts Sociales Aktie

Stand: 12.06.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 32 Mio. Adyen Parts Sociales Aktien. Damit ist das Unternehmen 25,79 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 12.06.2026 im E-Stoxx 50.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die kräftige Erholung im weltweiten Technologiesektor nach der Absage geplanter US-Angriffe auf den Iran treibt die Börsen am Freitag kräftig an. In Europa erreichte der EuroStoxx 50 am Vormittag mit über 6.200 Punkten ein Rekordhoch. Zuletzt …

So schlagen sich die Wettbewerber von Adyen Parts Sociales

Fiserv, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,44 %. Mastercard Registered (A) notiert im Plus, mit +0,50 %. Worldline notiert im Minus, mit -5,41 %. PayPal legt um +0,08 % zu

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Ob die Adyen Parts Sociales Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Adyen Parts Sociales Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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