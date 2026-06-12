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    Besonders beachtet!

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    Adyen Parts Sociales Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 12.06.2026

    Am 12.06.2026 ist die Adyen Parts Sociales Aktie, bisher, um +5,54 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Adyen Parts Sociales Aktie.

    Besonders beachtet! - Adyen Parts Sociales Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 12.06.2026
    Foto: Adyen

    Adyen Parts Sociales ist ein führender Zahlungsdienstleister mit einer einheitlichen Plattform für globale Transaktionen. Es bietet umfassende Lösungen für Online-, mobile und POS-Zahlungen. Adyen ist bekannt für Zuverlässigkeit und Innovation, konkurriert mit PayPal, Stripe und Square und besticht durch seine globale Reichweite und Anpassungsfähigkeit.

    Adyen Parts Sociales aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.06.2026

    Die Adyen Parts Sociales Aktie konnte bisher um +5,54 % auf 834,35 zulegen. Das sind +43,80  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Adyen Parts Sociales Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,51 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 834,35, mit einem Plus von +5,54 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Adyen Parts Sociales in den letzten drei Monaten Verluste von -13,60 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Adyen Parts Sociales Aktie damit um -10,91 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,06 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Adyen Parts Sociales um -42,35 % verloren.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,15 % geändert.

    Adyen Parts Sociales Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,91 %
    1 Monat -13,06 %
    3 Monate -13,60 %
    1 Jahr -53,62 %
    Stand: 12.06.2026, 17:00 Uhr

    Informationen zur Adyen Parts Sociales Aktie

    Es gibt 32 Mio. Adyen Parts Sociales Aktien. Damit ist das Unternehmen 25,79 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 12.06.2026


    Top- und Flop-Aktien am 12.06.2026 im E-Stoxx 50.

    Börsen Update Europa - 12.06. - ATX stark +2,55 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Friedenshoffnung und Tech-Hype treiben EuroStoxx auf Rekordhoch


    Die kräftige Erholung im weltweiten Technologiesektor nach der Absage geplanter US-Angriffe auf den Iran treibt die Börsen am Freitag kräftig an. In Europa erreichte der EuroStoxx 50 am Vormittag mit über 6.200 Punkten ein Rekordhoch. Zuletzt …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Adyen Parts Sociales

    Fiserv, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,44 %. Mastercard Registered (A) notiert im Plus, mit +0,50 %. Worldline notiert im Minus, mit -5,41 %. PayPal legt um +0,08 % zu

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    Ob die Adyen Parts Sociales Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Adyen Parts Sociales Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Adyen Parts Sociales

    +4,75 %
    -10,82 %
    -12,44 %
    -13,77 %
    -53,81 %
    -49,52 %
    -58,70 %
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    ISIN:NL0012969182WKN:A2JNF4
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