Devisen
Eurokurs verteidigt Vortagsgewinne
- Euro verteidigt Vortagsgewinne bei 1,1575 Dollar
- Trump-Ankündigung zum Iran belebte Börsenstimmung
- Gefallene Ölpreise und EZB-Referenzkurse stützten Euro
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Freitag seine Vortagsgewinne verteidigt. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1575 US-Dollar. Er bewegte sich so auf dem Niveau vom
Morgen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1567 (Donnerstag: 1,1537) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8645 (0,8667) Euro.
Am Donnerstag hatte die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, dass ein Abkommen mit dem Iran bereits an diesem Wochenende unterzeichnet werden könne, für eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten gesorgt. Der Eurokurs legte merklich zu. "Wir haben gerade eine großartige Einigung im Krieg mit dem Iran erzielt", behauptete Trump im Weißen Haus. Die Dokumente sollten in Kürze fertiggestellt und vielleicht schon an diesem Wochenende in Europa unterzeichnet werden. Trump dämpfte allerdings die Zuversicht am Nachmittag und hat dem Iran vorgeworfen, Falschinformationen über mögliche Verabredungen mit den USA zu verbreiten.
Die gesunkenen Ölpreise stützten den Euro, da die Eurozone im Gegensatz zu den USA über keine größeren Ölreserven verfügt. Zudem war die Weltleitwährung Dollar weniger gefragt.
"Die Euphorie um die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten birgt Risiken", kommentierten Analysten der Dekabank. Eine mögliche Unterzeichnung einer Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran dürfte im weiteren Handelsverlauf und am Wochenende das entscheidende Ereignis sein. Das im Juni besser als erwartet ausgefallene Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan stützte den Dollar nicht.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86305 (0,86330) britische Pfund, 185,30 (185,21) japanische Yen und 0,9217 (0,9221) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.190 Dollar. Das waren 22 Dollar weniger als am Vortag./jsl/men
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Die aktuelle Gold-/Silberlage, als Spannungsfeld zwischen kurzfristigem Gegenwind und langfristig weiterhin starken Strukturtreibern.
Kurzfristig ist der Druck auf Gold durchaus erklärbar: hohe US-Realzinsen, ein relativ stabiler Dollar, Fed-Härte wegen Inflationserwartungen, Gewinnmitnahmen nach einer extrem starken Rally und technische Verkaufssignale. Gold fällt also nicht zwingend, weil die langfristige These kaputt ist, sondern weil der Markt im Moment Renditen, Dollar und Liquidität handelt.
Der entscheidende Punkt ist für mich: Inflation allein ist nicht automatisch gut für Gold. Gut für Gold wird es vor allem dann, wenn die Realzinsen fallen oder der Markt merkt, dass hohe Zinsen fiskalisch nicht dauerhaft tragbar sind. Solange US-Realzinsen hoch bleiben, hat Gold kurzfristig Gegenwind. Wenn dieser Block dreht, wird das Bild deutlich bullischer.
Langfristig bleiben die starken Argumente aber bestehen: US-Staatsschulden über 39 Billionen Dollar, stark steigende Zinslast, fortgesetzte Zentralbankkäufe, Entdollarisierungstendenzen, geopolitische Blockbildung und Gold als Reserveasset ohne Gegenparteirisiko. Das sind keine kurzfristigen YouTube-Narrative, sondern echte strukturelle Faktoren.
Meine Arbeitsvorstellung wäre daher ungefähr:
2026: volatile Konsolidierung, grob 3.900–4.700 Dollar möglich, mit Ausschlägen in beide Richtungen.
Ende 2026: eher 4.600–5.300 Dollar, falls der Markt die Fed-/Schuldenfalle stärker einpreist.
Ende 2027: 5.000–6.200 Dollar plausibel, wenn Realzinsen und Dollar drehen.
2028–2030: 6.500–8.500 Dollar als realistischer struktureller Aufwärtspfad.
10.000 Dollar bis 2030 sind möglich, aber für mich kein Basisszenario. Dafür müssten mehrere Dinge zusammenkommen: fallender Dollar, fallende Realzinsen, anhaltende Zentralbankkäufe und ein sichtbarer monetärer Reserveumbau.
Die wichtigsten Indikatoren wären für mich:
DXY (US-Dollar-Index) unter 97 = deutlich bullischer.
10-jährige US-Realzinsen unter 1,5–1,75 % = stark bullisch.
10-jährige US-Treasuries unter 3,8 %, ohne Deflationspanik = bullisch.
Dauerhafte ETF-Zuflüsse = zusätzlicher Schub.
Zentralbankkäufe weiter hoch = strukturelle Unterstützung.
DXY über 102 und Realzinsen weiter über 2 % = Korrektur kann länger dauern.
Silber ist dabei noch spezieller: Das strukturelle Defizit und die industrielle Nachfrage sprechen grundsätzlich für Silber. Aber Silber ist kleiner, spekulativer, zyklischer und deutlich brutaler als Gold. Es kann fundamental knapp sein und trotzdem stark fallen, wenn Futures, Dollar, Renditen oder Rezessionsangst dominieren.
Mein Fazit: Die langfristige Goldthese lebt. Aber aus „These lebt“ folgt nicht automatisch „sofort Explosion“. Wahrscheinlicher ist erst eine Konsolidierungs-/Bodenbildungsphase, danach eine stärkere Aufwärtsphase, wenn Realzinsen und Dollar drehen. Entscheidend ist nicht die Schlagzeile, sondern die Mechanik: Realzinsen, Dollar, Fed, Zentralbanken, ETF-Flows und US-Fiskalstress.
Gold, wenn der KI-Zyklus zu Ende geht
Es wäre schon viel erreicht, wenn man erst ab dem Nachweis eines Mindest-IQ's hier Einträge verfassen dürfte. Dann wärst du hier schon Geschichte, denn mit deinem IQ, der in etwa dem einer Amöbe entsprechen dürfte, könntest du dann bestenfalls noch deinesgleichen belästige.