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    Eurokurs verteidigt Vortagsgewinne

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro verteidigt Vortagsgewinne bei 1,1575 Dollar
    • Trump-Ankündigung zum Iran belebte Börsenstimmung
    • Gefallene Ölpreise und EZB-Referenzkurse stützten Euro
    Devisen - Eurokurs verteidigt Vortagsgewinne
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Freitag seine Vortagsgewinne verteidigt. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1575 US-Dollar. Er bewegte sich so auf dem Niveau vom Morgen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1567 (Donnerstag: 1,1537) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8645 (0,8667) Euro.
    Am Donnerstag hatte die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, dass ein Abkommen mit dem Iran bereits an diesem Wochenende unterzeichnet werden könne, für eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten gesorgt. Der Eurokurs legte merklich zu. "Wir haben gerade eine großartige Einigung im Krieg mit dem Iran erzielt", behauptete Trump im Weißen Haus. Die Dokumente sollten in Kürze fertiggestellt und vielleicht schon an diesem Wochenende in Europa unterzeichnet werden. Trump dämpfte allerdings die Zuversicht am Nachmittag und hat dem Iran vorgeworfen, Falschinformationen über mögliche Verabredungen mit den USA zu verbreiten.

    Die gesunkenen Ölpreise stützten den Euro, da die Eurozone im Gegensatz zu den USA über keine größeren Ölreserven verfügt. Zudem war die Weltleitwährung Dollar weniger gefragt.

    "Die Euphorie um die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten birgt Risiken", kommentierten Analysten der Dekabank. Eine mögliche Unterzeichnung einer Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran dürfte im weiteren Handelsverlauf und am Wochenende das entscheidende Ereignis sein. Das im Juni besser als erwartet ausgefallene Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan stützte den Dollar nicht.

    Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86305 (0,86330) britische Pfund, 185,30 (185,21) japanische Yen und 0,9217 (0,9221) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.190 Dollar. Das waren 22 Dollar weniger als am Vortag./jsl/men






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