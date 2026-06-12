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    WM 2026/Bier billiger

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    Ecuadors Präsident setzt für Turnier Steuer aus

    Für Sie zusammengefasst
    • Ecuador hebt Sonderkonsumsteuer auf Bier während WM
    • Bierpreis dürfte im Land um rund 20 Prozent sinken
    • Bierkonsum könnte an Spieltagen auf das Doppelte steigen
    WM 2026/Bier billiger - Ecuadors Präsident setzt für Turnier Steuer aus
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    QUITO (dpa-AFX) - Jubel schon vor dem ersten Tor: Die Fans von Deutschlands Gruppengegner Ecuador können sich während der Fußball-WM über deutlich günstigeres Bier freuen. Bis zum Ende des Turniers werden in Ecuador Getränke mit bis zu fünf Volumenprozent Alkohol von der Sonderkonsumsteuer befreit, wie Präsident Daniel Noboa ankündigte. Dadurch dürfte der Bierpreis in dem südamerikanischen Land um 20 Prozent sinken.

    Der ecuadorianische Restaurantverband (Corec) rechnet während der Weltmeisterschaft mit einem Anstieg des Bierabsatzes um 20 Prozent. An den Spieltagen der ecuadorianischen Nationalmannschaft könnte sich der Bierkonsum sogar verdoppeln, heißt es. Ecuador spielt am Sonntag gegen die Elfenbeinküste, am 20. Juni gegen Curaçao und am 25. Juni gegen Deutschland./dde/DP/men






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    WM 2026/Bier billiger Ecuadors Präsident setzt für Turnier Steuer aus Jubel schon vor dem ersten Tor: Die Fans von Deutschlands Gruppengegner Ecuador können sich während der Fußball-WM über deutlich günstigeres Bier freuen. Bis zum Ende des Turniers werden in Ecuador Getränke mit bis zu fünf Volumenprozent Alkohol von …
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