Deutsche Anleihen
Leichte Kursverluste
- Euro-Bund-Future fiel um 0,16 Prozent auf 125,87
- Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe bei 3,01 Prozent
- EZB hob den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte an
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,16 Prozent auf 125,87 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,01 Prozent.
Der Bund-Future hatte bereits am Donnerstagabend zugelegt. Die Hoffnung auf eine Einigung zwischen den USA und dem Iran belastet die Ölpreise. Eine nachhaltige Einigung könnte die Inflationsgefahren dämpfen, was die Anleihekurse stützt. US-Präsident Donald Trump dämpfte allerdings die Zuversicht am Nachmittag und hat dem Iran vorgeworfen, Falschinformationen über mögliche Verabredungen mit den USA zu verbreiten. Die Kurse gaben daraufhin etwas nach.
"Die Euphorie um die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten birgt Risiken: Eine tatsächliche Unterzeichnung einer Vereinbarung wird heute und am Wochenende das entscheidende Ereignis sein", schreiben Experten der Dekabank. Der Iran-Krieg hat die Verbraucherpreise zuletzt deutlich nach oben getrieben. Die EZB hatte daher am Donnerstag die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte angehoben und Präsidentin Christine Lagarde hielt nach Einschätzung der Dekabank die Tür für eine weitere Zinserhöhung offen./jsl/men
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Aus fundamentaler Sicht (und der des gesunden Menschenverstandes) müßte man jede noch so kleine Erholung scharf auf der kurzen Seite angehen. Aber der exzessive Wahnsinn, der die Renditen in den negativen Bereich und den BuFu haben, zeigen eben, dass die Anleihen bzw. ausserhalb der Vernunftssphäre agieren.