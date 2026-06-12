Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 12.06.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.229,95USD pro Feinunze und notiert damit +0,33 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 67,88USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +0,72 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 86,98USD und verzeichnet ein Minus von -2,40 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 84,45USD und verzeichnet ein Minus von -2,23 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.292,00USD
|+3,82 %
|Platin
|1.714,50USD
|-0,72 %
|Kupfer London Rolling
|13.693,52USD
|+1,01 %
|Aluminium
|3.579,56PKT
|+0,28 %
|Erdgas
|3,120USD
|+1,44 %
Rohstoff des Tages: Palladium
Mit einem Tages-Plus von +3,82 % gehört Palladium heute zu den größten Gewinnern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 12.06.26, 17:29 Uhr.