Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 12.06.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.229,95USD pro Feinunze und notiert damit +0,33 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 67,88USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +0,72 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 86,98USD und verzeichnet ein Minus von -2,40 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 84,45USD und verzeichnet ein Minus von -2,23 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.292,00 USD +3,82 % Platin 1.714,50 USD -0,72 % Kupfer London Rolling 13.693,52 USD +1,01 % Aluminium 3.579,56 PKT +0,28 % Erdgas 3,120 USD +1,44 %

Rohstoff des Tages: Palladium

Mit einem Tages-Plus von +3,82 % gehört Palladium heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 12.06.26, 17:29 Uhr.