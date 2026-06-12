🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNasdaq Inc. Aktie AktievorwärtsNachrichten zu Nasdaq Inc. Aktie

    IPO/AKTIE IM FOKUS 2

    1689 Aufrufe 1689 0 Kommentare 0 Kommentare

    SpaceX wohl mit deutlichem Aufschlag auf Ausgabepreis

    Für Sie zusammengefasst
    • SpaceX Indikation erster Kurs 160 USD, +19% auf 135
    • Börsenbewertung rund 2,1 Billionen US-Dollar an Nasdaq
    • Verkauf 555,6 Mio Aktien bringt 75 Milliarden Dollar
    IPO/AKTIE IM FOKUS 2 - SpaceX wohl mit deutlichem Aufschlag auf Ausgabepreis
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Indikation aktualisiert.)

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Aktie des Raumfahrtkonzerns SpaceX von Elon Musk dürfte beim Rekordbörsengang mit einem spürbaren Aufschlag auf den Ausgabepreis starten. Die Indikationen für den ersten Kurs lauteten am Freitagnachmittag an der Tech-Börse Nasdaq zuletzt auf 160 US-Dollar. Das wäre ein Aufschlag von knapp 19 Prozent auf den Ausgabepreis von 135 Dollar.

    Die Marktbewertung von SpaceX an der Börse läge damit bei rund 2,1 Billionen Dollar. Zuvor hatten frühere Indikationen den ersten Kurs noch höher bei bis zu 175 Dollar geschätzt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nasdaq Stock Market Inc!
    Long
    79,01€
    Basispreis
    0,77
    Ask
    × 11,01
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    95,58€
    Basispreis
    0,71
    Ask
    × 9,25
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Am Vorabend hatte das Unternehmen den Rekordbörsengang mit dem Festzurren des Ausgabepreises perfekt gemacht. Das unter anderem für seinen Satelliteninternet-Dienst Starlink bekannte Unternehmen verkaufte rund 555,6 Millionen Aktien zum Ausgabepreis von 135 Dollar - und nimmt damit 75 Milliarden Dollar (64,8 Mrd Euro) ein.

    Beim zuvor größten Börsengang hatte die saudi-arabische Ölfirma Aramco im Jahr 2019 gut 29 Milliarden Dollar eingenommen./men/zb

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,20 % und einem Kurs von 75,80 auf Tradegate (12. Juni 2026, 16:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um +5,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,50 %.

    Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,04 Bil..





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    IPO/AKTIE IM FOKUS 2 SpaceX wohl mit deutlichem Aufschlag auf Ausgabepreis Die Aktie des Raumfahrtkonzerns SpaceX von Elon Musk dürfte beim Rekordbörsengang mit einem spürbaren Aufschlag auf den Ausgabepreis starten. Die Indikationen für den ersten Kurs lauteten am Freitagnachmittag an der Tech-Börse Nasdaq zuletzt auf …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     