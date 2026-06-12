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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 15. Juni 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Hauptversammlungen: Centrotec 09:00 und Adtran 11:00
    • Konjunkturdaten DEU, FIN, POL und EUR 07:00–11:00
    • Sonstige Termine: Postbank Tarifrunde, G7, Eurosatory
    TAGESVORSCHAU - Termine am 15. Juni 2026
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 15. Juni

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    09:00 DEU: Centrotec SE, Hauptversammlung
    11:00 DEU: Adtran Networks, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    07:00 FIN: Verbraucherpreise 5/26
    08:00 DEU: Großhandelspreise 5/26
    09:30 POL: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
    11:00 EUR: Industrieproduktion 4/26
    11:00 EUR: Handelsbilanz 4/26
    14:30 USA: Empire State Bericht 6/26
    15:15 USA: Industrieproduktion 5/26
    15:15 USA: Kapazitätsauslastung 5/26
    16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 6/26

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Dritte Runde der Tarifverhandlungen für etwa 9.000 Beschäftigte der Postbank, Frankfurt/M.

    FRA: Erster Tag des G7-Gipfels mit den Themen: Verhältnis der Partner zu den USA unter Präsident Trump, Handelsfragen, Iran- und Ukraine-Krieg, Evian

    FRA: Rüstungsmesse Eurosatory, Paris

    LUX: Treffen der EU-Außenminister, Luxemburg
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    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi







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    dpa-AFX
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    Verfasst von dpa-AFX
    TAGESVORSCHAU Termine am 15. Juni 2026 Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 15. Juni ^ TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 DEU: Centrotec SE, Hauptversammlung 11:00 DEU: Adtran Networks, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Verbraucherpreise 5/26 08:00 DEU: …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
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