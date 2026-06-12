Leichte Kursverluste

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag etwas nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) sank um 0,10 Prozent auf 109,56 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,48 Prozent.

Die Kurse von US-Anleihen hatte am Vorabend noch merklich zugelegt. Die Hoffnung auf eine Einigung zwischen den USA und dem Iran belastet die Ölpreise. Eine nachhaltige Einigung könnte die Inflationsgefahren dämpfen, was die Anleihekurse stützt. US-Präsident Donald Trump dämpfte allerdings die Zuversicht am Nachmittag und hat dem Iran vorgeworfen, Falschinformationen über mögliche Verabredungen mit den USA zu verbreiten. Die Kurse gaben daraufhin nach.