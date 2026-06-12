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    Landtagswahlen

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    Regierungsparteien stellen wichtige Weichen

    Landtagswahlen - Regierungsparteien stellen wichtige Weichen
    Foto: Siarhei - 356130783

    DESSAU-ROSSLAU/WISMAR (dpa-AFX) - Rund drei Monate vor den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern stellen die dortigen Regierungsparteien am Samstag wichtige Weichen. Im Nordosten will ein SPD-Landesparteitag in Wismar Ministerpräsidentin Manuela Schwesig zur Spitzenkandidatin küren. In Sachsen-Anhalt soll ein CDU-Parteitag in Dessau-Roßlau das Programm zur Landtagswahl beschließen.

    In Magdeburg regiert derzeit eine Koalition aus CDU, SPD und FDP unter Ministerpräsident Sven Schulze (CDU). Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt findet am 6. September statt. In Schwerin führt Schwesig aktuell eine Koalition aus SPD und Linken. Die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern ist für den 20. September angesetzt. In beiden Bundesländern liegt die AfD in Wahlumfragen zurzeit deutlich vorn.

    In Nordrhein-Westfalen wird zwar erst im April 2027 ein neuer Landtag gewählt, die SPD will Landtagsfraktionschef Jochen Ott aber trotzdem schon am Samstag zu ihrem Spitzenkandidaten wählen. Bei einer Delegiertenkonferenz stellt sie in Düsseldorf ihre Landesliste auf. Bis zur Wahl soll Ott, der Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) herausfordert, seinen Bekanntheitsgrad steigern./wn/DP/zb






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