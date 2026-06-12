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    SpaceX-Aktie startet mit elf Prozent Kursplus auf 150 Dollar

    SpaceX-Aktie startet mit elf Prozent Kursplus auf 150 Dollar
    Foto: SUNDRY PHOTOGRAPHY - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Elon Musks Weltraumfirma SpaceX ist am Freitag bei ihrem Rekord-Börsengang mit einem Plus von gut elf Prozent in den Handel gestartet. Der erste Kurs wurde bei 150 Dollar festgestellt - nach einem Ausgabepreis von 135 Dollar./so/DP/men

    SpaceX

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    ISIN:US84615Q1031WKN:A42D4F
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -21,98 % und einem Kurs von 140,4 auf Lang & Schwarz (12. Juni 2026, 17:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um +5,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,50 %.

    Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,04 Bil..





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die besondere Vor‑IPO-Handelsstruktur bei SpaceX über L&S: Handel "per Erscheinen" mit physischer Lieferung/Settlement (u.a. 16.06.2026), vergleichbar mit Single‑Stock‑Futures, inklusive Event‑ und Gegenparteirisiko. Diskutiert werden Marktmacherrolle, geringe reale Liquidität (~1,92 Mio. € gehandelt), starker Hype (rund +80% zum ausgerufenen Preis) und Zweifel an Bewertung und Fundamentaldaten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SpaceX eingestellt.

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    dpa-AFX
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    SpaceX-Aktie startet mit elf Prozent Kursplus auf 150 Dollar Elon Musks Weltraumfirma SpaceX ist am Freitag bei ihrem Rekord-Börsengang mit einem Plus von gut elf Prozent in den Handel gestartet. Der erste Kurs wurde bei 150 Dollar festgestellt - nach einem Ausgabepreis von 135 Dollar./so/DP/men …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
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