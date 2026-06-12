Neue Aufgaben für Senderchefs von ProSiebenSat.1
UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - ProSiebenSat.1 baut die Führung seiner Unterhaltungssparte um. Die bisherigen Zuständigkeiten für die Sender ProSieben, Sat.1 und Kabel Eins würden neu geordnet, teilte ein Unternehmenssprecher mit. Künftig sollen Inhalte stärker nach Genres organisiert und die Auswertung über Fernsehsender und digitale Plattformen zentral gesteuert werden.
"Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer schauen unsere Inhalte auf unterschiedlichen Plattformen. Darauf richten wir unsere Struktur konsequent aus", sagte ProSiebenSat.1-Manager Henrik Pabst. Für eine maximale Reichweite müsse das Unternehmen seine Inhalte über lineare Sender und digitale Angebote hinweg zentral steuern.
Sendermarken selbst sollen bestehen bleiben
Nach Angaben von ProSiebenSat.1 werden die bisherigen Zuständigkeiten in der Programmorganisation neu zugeschnitten: Die Content-Teams werden künftig nach Genres wie Fiktion, Reality, Show und Comedy aufgestellt. Die Entwicklung neuer Programme soll dabei stärker übergreifend organisiert werden.
Die Sendermarken selbst bleiben den Angaben zufolge bestehen. Hannes Hiller soll die Marke ProSieben und Marc Rasmus die Marke Sat.1 weiterhin nach innen und außen repräsentieren. Felix von Mengden bleibe für Kabel Eins zuständig, Ellen Koch für Sixx, ProSieben Maxx, Sat.1 Gold und Kabel Eins Doku./svv/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie
Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 3,682 auf Tradegate (12. Juni 2026, 18:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ProSiebenSat.1 Media Aktie um -1,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,18 %.
Die Marktkapitalisierung von ProSiebenSat.1 Media bezifferte sich zuletzt auf 858,84 Mio..
ProSiebenSat.1 Media zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3500 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,5000EUR. Von den letzten 4 Analysten der ProSiebenSat.1 Media Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +7,35 %/+34,19 % bedeutet.
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Wer für 7,50 nicht verkauft hat, verkauft sicher nicht für 5 oder gar weniger...so funktionieren keine Übernahmen.
https://www.fnp.de/na-pressemitteilungen/gemeinsam-stark-die-linearen-sender-der-prosiebensat-gruppe-und-joyn-wachsen-2025-deutlich-zr-94101187.html