3 Key Takeaways aus unserer Juni-Webkonferenz

Am Montag fand unser monatliche Webkonferenz zum Tigris Small & Micro Cap Growth Fund statt – für alle, die nicht dabei sein konnten, hier die drei wichtigsten Takeaways:

1️⃣ IT-Werte unter Druck – aber die Fundamentaldaten sprechen eine andere Sprache

Der IT-Anteil im Portfolio belastet die YTD-Performance per Ende Mai mit rund 3,2 Prozentpunkten. Das Narrativ „AI eats Software" drückt auf die Bewertungen. Unternehmen wie adesso liefern operativ jedoch deutlich bessere Zahlen als der Kurs vermuten lässt – Prognose gut untermauert, Marge deutlich verbessert.

2️⃣ Zwei neue Positionen mit klarer Investitionsthese

Neu im Portfolio: Asta Energy Solutions (Energieinfrastruktur) und Nynomic (Technologie/LayTec). Beide profitieren von strukturellen Wachstumstrends – bei Asta ist der Auftragseingang der Großkunden GE Vernova, Hitachi Energy und Siemens Energy der entscheidende Treiber. Bei Nynomic ist der operative Turnaround in Q1 2026 sichtbar geworden.

3️⃣ Transaktionsbilanz 2026

◾ 6 von 8 neu in diesem Jahr aufgenommenen Werten liegen seit Kauf im Plus, der kumulierte Renditebeitrag der Käufe beläuft sich auf 8,36%.

◾Auf der Verkaufsseite haben sich die Entscheidungen vom April bestätigt: All for One Group passte die Prognose Anfang Mai massiv nach unten an (-11,1% im Mai), technotrans zeigte schwache Print-Zahlen (-2,4% im Mai). Atoss entwickelte sich neutral.

◾Darüber hinaus konnten wir unsere erst Anfang Februar aufgebaute Position in Elmos Semiconductor im Mai erfolgreich mit einem Renditebeitrag von +1,78% verkaufen – nach einem sehr starken Q1 mit erhöhter Prognose und Indizien für eine Umplatzierung ein gutes Fenster zum Ausstieg.



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Rechtliche Hinweise

Dies ist eine Marketing-Anzeige.

Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/verkaufsprospekt/VKP_Tigris_Small_MicroCap_Growth_01_01_2023.pdf], das Basisinformationsblatt [https://fondswelt.hansainvest.com/de/fonds/details/1491] und das Factsheet [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/fs_retail/HI_DE000A2QDSH1_retail_2023_08_11_de.pdf], bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen

Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) erbringen wir als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS). Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG. Unsere Tätigkeit bei der Anlageberatung und Anlagevermittlung wird der NFS zugerechnet.

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Diese Marketingmitteilung unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben.

Herausgeber: Tigris Capital GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München