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    hGears AG: Zustimmung bei Hauptversammlung, Lars Ahns neu im Aufsichtsrat

    Trotz herausforderndem Marktumfeld blickt hGears nach der Hauptversammlung 2026 zuversichtlich nach vorn: Alle Beschlüsse fanden breite Zustimmung, die Strategie bleibt klar auf Wachstum ausgerichtet.

    hGears AG: Zustimmung bei Hauptversammlung, Lars Ahns neu im Aufsichtsrat
    Foto: 417264605
    • Die Hauptversammlung der hGears AG fand am 11. Juni 2026 in Präsenzform statt, mit 63,01 % des Grundkapitals anwesend.
    • Alle Tagesordnungspunkte wurden von den Aktionären mit großer Mehrheit angenommen, inklusive der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat.
    • Lars Ahns wurde mit 99,97 % der Stimmen für eine fünfjährige Amtszeit in den Aufsichtsrat gewählt, während das Mandat von Christophe Hemmerle auslief.
    • Das Geschäftsjahr 2025 war durch ein schwieriges Marktumfeld geprägt, doch die Ergebnisse lagen leicht über den Erwartungen, dank Effizienz- und Kosteneinsparungen.
    • Für 2026 erwartet hGears einen Konzernumsatz von 80 bis 90 Mio. EUR, ein bereinigtes EBITDA von -3 bis 0 Mio. EUR und einen Free Cashflow von -5 bis -2 Mio. EUR.
    • hGears ist ein globaler Hersteller von Hochpräzisionsgetriebeteilen für e-Mobilität, mit Fokus auf e-Bikes, Elektro- und Hybridfahrzeuge sowie Premium-Automobile.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei hGears ist am 12.08.2026.

    Der Kurs von hGears lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,8925EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,65 % im Minus.


    hGears

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
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