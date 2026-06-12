GSMA Intelligence kommt zu dem Schluss, dass Mobilfunkbetreiber den entscheidenden Unterschied bei der Weltmeisterschaft 2026 machen könnten

LONDON, 12. Juni 2026 /PRNewswire/ -- In der neuesten Ausgabe von Insight Spotlight untersucht GSMA Intelligence, wie die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA Mobilfunkbetreibern große Chancen eröffnen wird , und zwar nicht nur bei der Bereitstellung robuster Konnektivität mit hoher Kapazität, sondern auch bei der Unterstützung neuer Unternehmensdienste und verbesserter Kundenerlebnisse. Da in Stadien, Fanzonen, Flughäfen und Gastgeberstädten mit enormen Spitzen beim Datenverkehr zu rechnen ist, investieren die Betreiber in die Verdichtung ihrer 5G-Netze, unter anderem in Small Cells, verteilte Antennensysteme, mmWave, WLAN-Zugangspunkte, temporäre Mobilfunkstandorte, Backhaul-Upgrades und zusätzliche Frequenzressourcen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Artikel argumentiert, dass die Möglichkeiten weit über die Grundabdeckung hinausgehen. Für Unternehmenskunden und Veranstalter können Technologien wie privates 5G, Edge Computing und das Internet der Dinge (IoT) kritische Abläufe bei Veranstaltungen unterstützen, darunter Übertragungen, Videoassistentensysteme, öffentliche Sicherheit, Besucherstrommanagement, digitale Beschilderung, vernetzte Kameras, Drohnen und Rettungswagen. Während große US-Mobilfunkbetreiber 5G Standalone weiter einführen, legt der Bericht nahe, dass fortschrittliche Funktionen wie Network Slicing voraussichtlich die Grundlage vieler dieser differenzierten Konnektivitätsdienste bilden werden.

Auch im Privatkundengeschäft eröffnet die Weltmeisterschaft neue Monetarisierungsmöglichkeiten. Dazu zählen Reise-eSIM-Angebote für internationale Besucher, erlebnisbasierte Premium-Tarife mit Leistungen wie garantierten Geschwindigkeiten, priorisiertem Zugang und geringer Latenz sowie netzseitige Dienste wie Live-Übersetzung, die keine App-Downloads oder spezielle Hardware voraussetzen. GSMA Intelligence stellt ein wachsendes Interesse der Verbraucher an solchen Angeboten fest, bei denen Konnektivität im Vordergrund steht.

Der Bericht hebt zudem ergänzende Einnahmechancen für Betreiber hervor, die möglicherweise nicht selbst über Inhaltsrechte verfügen. Diese reichen von Partnerschaften mit offiziellen Übertragungspartnern über die Unterstützung immersiver und begleitender Inhalte wie XR und Ansichten aus mehreren Kamerawinkeln bis hin zu Diensten entlang des Fan-Erlebnisses mit standortbezogenen Informationen sowie integrierter Reiseplanung oder Zutrittsfunktion für Veranstaltungsorte. Insgesamt kommt der Beitrag zu dem Schluss, dass große Sportveranstaltungen wie die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 für Betreiber zu wichtigen Plattformen werden, um den Wert fortschrittlicher Netze zu demonstrieren, neue Servicemodelle zu entwickeln und ihre Rolle in der breiteren Wirtschaft rund um digitale Erlebnisse zu stärken.

Weitere Einblicke bietet GSMA Intelligence in einem aktuellen LinkedIn-Beitrag sowie in einem Podcast, der auf Spotify, YouTube, Apple und Amazon Music verfügbar ist.

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