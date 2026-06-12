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    Bildungsminister wollen kritischen Umgang mit Social Media

    ROUNDUP - Bildungsminister wollen kritischen Umgang mit Social Media
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Während der laufenden Debatte um eine Altersbegrenzung der sozialen Medien hat sich die Bildungsministerkonferenz auf eine Stärkung der Medienkompetenz von Schülerinnen und Schülern verständigt. "Unser Ziel ist es, Kinder und Jugendliche zu einem reflektierten, kritischen und sicheren Umgang mit Social Media zu befähigen, ihre Medienkompetenz zu stärken und sie besser vor negativen Auswirkungen zu schützen", erläuterte die Präsidentin der Bildungsministerkonferenz, Anna Stolz (Freie Wähler), in München. Es gehe um einen Dreiklang aus sensibilisieren, stärken und schützen.

    "Wir wollen junge Menschen stark machen für die digitale Welt voller Chancen, aber auch voller Herausforderungen", betonte Stolz, die auch bayerische Kultusministerin ist. Die zuständigen Ministerinnen und Minister der Länder hätten sich daher in einer Erklärung zum Umgang mit Social Media in den Schulen erstmals auf gemeinsame Ziele, Leitlinien und Maßnahmen verständigt. Im Mittelpunkt stehe dabei die Entwicklung von digitaler Resilienz, der Schutz vor negativen Auswirkungen exzessiver Social-Media-Nutzung sowie die enge Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus.

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    Empfehlungen zu Altersgrenzen erwartet

    Über die Notwendigkeit dieser drei Komponenten bestehe Einigkeit, betonte Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) - "unabhängig davon, ob wir jetzt im Einzelnen für oder gegen ein pauschales Social-Media-Verbot - das ist ja eine sehr vereinfachte Debatte, die hier geführt wird - sind".

    Wie in anderen Ländern wird auch in Deutschland derzeit über Altersgrenzen für soziale Medien diskutiert; aktuell erarbeitet eine Expertenkommission Empfehlungen für konkrete Maßnahmen. Prien kündigte an, dass die Ergebnisse am 24. Juni vorgestellt würden und knapp 50 Empfehlungen enthielten, die sich neben den Schulen auch an Eltern, Kitas und etwa Ärzte richteten.

    Schulen müssen Kinder auf digitale Welt vorbereiten

    Dessen ungeachtet müssten die Länder die Stärkung von Medienkompetenz in den Schulen noch mehr in den Mittelpunkt rücken, sagte die Bildungsministerin des Saarlandes, Christine Streichert-Clivot (SPD). "Social Media kann verbinden, informieren und inspirieren, aber auch verunsichern, unter Druck setzen oder manipulieren. Deshalb müssen junge Menschen lernen, kritisch hinzuschauen, Informationen einzuordnen und selbstbewusst mit digitalen Medien umzugehen."

    Ihre Kollegin Dorothee Feller (CDU) aus Nordrhein-Westfalen ergänzte, Angebote wie "Kompetent im Netz" würden daher weiter ausgebaut. Es werde aber ohne die Einbindung der Eltern nicht funktionieren, die Kinder auf eine Welt vorzubereiten, in der Social Media, künstliche Intelligenz und sonstige digitale Entwicklungen den Alltag prägen.

    Pädagogenverband: Brauchen klare Ansagen

    Der Verband Bildung und Erziehung (VBE), der nach eigenen Angaben rund 164.000 Pädagoginnen und Pädagogen vertritt, begrüßte die Empfehlungen, kritisierte aber das langsame Tempo bei den bisherigen Bemühungen. "Die Absichtserklärung, weitere Fortbildungen anzubieten und Inhalte der Medienbildung in den Lehrplänen zu verankern, ist richtig. Wir brauchen im Sinne von Verlässlichkeit und Verantwortungsübernahme aber klare Ansagen, wann das flächendeckend passiert, wie das umgesetzt wird und wer dafür verantwortlich ist", betonte der Bundesvorsitzende Tomi Neckov./eri/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 312,2 auf Tradegate (12. Juni 2026, 18:41 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um -3,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,76 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,84 Bil..

    Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1300 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 418,33USD. Von den letzten 9 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 375,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 460,00USD was eine Bandbreite von +20,12 %/+47,34 % bedeutet.





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