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    Pakistan

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    Iran und USA haben sich über Abkommen verständigt

    Für Sie zusammengefasst
    • USA und Iran einigen sich auf Friedensabkommen
    • Pakistan vermittelt endgültigen Abkommensentwurf
    • Frieden für beide Seiten jetzt besonders greifbar
    Pakistan - Iran und USA haben sich über Abkommen verständigt
    Foto: Jan Woitas - dpa

    TEHERAN (dpa-AFX) - Die USA und der Iran haben sich dem Vermittler Pakistan zufolge über ein Abkommen verständigt. "Wir können bestätigen, dass ein endgültiger, von allen Seiten abgestimmter Text des Friedensabkommens erreicht wurde", schrieb Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif auf X. "Pakistan arbeitet nun eng mit beiden Seiten zusammen, um die nächsten Schritte zu finalisieren. Ein Frieden war noch nie so greifbar wie jetzt."/arb/DP/men


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