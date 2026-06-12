DAX tritt auf der Stelle – US-Börsen ziehen davon, Tech-Werte schwächeln

Entwicklung der Indizes

Schreibe Deinen Kommentar

Die wichtigsten Aktienindizes zeigen sich heute uneinheitlich und zeichnen ein gemischtes Bild der Marktstimmung in Deutschland und den USA. In Deutschland kann der Leitindex DAX leicht zulegen. Er notiert aktuell bei 24.633,91 Punkten und liegt damit 0,09 Prozent im Plus. Deutlich freundlicher präsentiert sich der SDAX: Der Index der kleineren Werte steigt um 0,46 Prozent auf 18.370,14 Punkte und gehört damit zu den stärkeren Gewinnern im deutschen Markt. Weniger gut läuft es dagegen für den MDAX und den TecDAX. Der MDAX, der die mittelgroßen deutschen Unternehmen abbildet, gibt leicht um 0,04 Prozent nach und steht bei 32.079,91 Punkten. Noch deutlicher unter Druck steht der TecDAX: Der Technologieindex verliert 0,45 Prozent und notiert bei 3.974,06 Punkten. Damit hinken vor allem die deutschen Technologiewerte der Entwicklung im Gesamtmarkt hinterher. In den USA überwiegen dagegen die positiven Vorzeichen. Der Dow Jones steigt um 0,70 Prozent auf 51.191,05 Punkte und zeigt damit eine deutlich robustere Entwicklung als die großen deutschen Indizes. Auch der breiter gefasste S&P 500 liegt im Plus: Er gewinnt 0,44 Prozent auf 7.423,79 Punkte. Insgesamt präsentieren sich die US-Börsen damit spürbar fester als der deutsche Markt. Während in Deutschland vor allem Nebenwerte im SDAX gefragt sind und Technologiewerte schwächeln, zeigen sich die großen US-Indizes mit breiter Unterstützung auf der Gewinnerseite.