🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHisense Home Appliances Group Ltd. (H) AktievorwärtsNachrichten zu Hisense Home Appliances Group Ltd. (H)
    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hisense feiert den Beginn zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 mit einer RGB-MiniLED-Innovation

    Hisense feiert den Beginn zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 mit einer RGB-MiniLED-Innovation
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    QINGDAO, China, 12. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, eine führende Marke für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, feiert als offizieller Sponsor des Turniers den Start der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 und bringt den Fans die Faszination des Fußballs durch Technologie und immersive Erlebnisse näher.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu adidas AG!
    Long
    166,20€
    Basispreis
    1,19
    Ask
    × 14,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    187,62€
    Basispreis
    1,18
    Ask
    × 14,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Als Vorreiter der RGB-MiniLED-Technologie treibt Hisense die Innovation im Displaybereich mit seiner neuesten, von Chromagic unterstützten RGB-MiniLED-Technologie weiter voran und bietet Sportfans weltweit ein natürlicheres und realistischeres Farberlebnis. Während der gesamten FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 bringt Hisense diese Führungsrolle auf die grösste Bühne des Fußballs – durch seine Werbung am Spielfeldrand mit den Botschaften „The Origin of RGB MiniLED TV" und „Innovating a Brighter Life" –, um sowohl seine bahnbrechende Display-Technologie als auch seine Vision von Technologien zur Bereicherung des Alltags zu präsentieren.

    Zur Feier des Turnierstarts startet Hisense eine einwöchige Fan-Erlebnisaktion in den New Yorker Hudson Yards. Das Pop-up-Erlebnis kombiniert interaktive Fußballinstallationen in Zusammenarbeit mit Adidas, von Stadien inspirierte Display-Zonen, Aktivitäten zum Erstellen digitaler Graffiti sowie die Verlosung von offiziellen Fanartikeln zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Besucher können lebendige visuelle Interaktionen erleben, die von RGB-MiniLED angetrieben werden, die neuesten Großbild-Innovationen von Hisense erkunden und in immersive Unterhaltungserlebnisse eintauchen, die darauf ausgelegt sind, die Atmosphäre eines Spieltags zu Hause nachzubilden.

    Während der Fußball erneut Menschen auf der ganzen Welt zusammenbringt, zeigt Hisense einmal mehr, wie bahnbrechende Innovationen und zwischenmenschliche Verbindungen Hand in Hand gehen können. Von der Präsentation des „The Origin of RGB MiniLED TV" auf der größten Bühne des Fußballs bis hin zur Zusammenführung von Fans durch beeindruckende Heimkinoerlebnisse – Hisense bleibt seiner Mission „Innovating a Brighter Life" treu und entwickelt Technologien, die nicht nur brillant funktionieren, sondern auch die Momente bereichern, die wirklich zählen.

    Informationen zu Hisense
    Hisense wurde 1969 gegründet und ist ein weltweit anerkanntes führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik mit Aktivitäten in mehr als 160 Ländern. Das Unternehmen ist auf hochwertige Multimediaprodukte, Haushaltsgeräte und intelligente IT-Lösungen spezialisiert. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer 1 im Segment der TV-Geräte mit einer Größe von 100 Zoll und mehr (2023-2026Q1). Als The Origin of RGB MiniLED ist Hisense weiterhin führend bei der RGB MiniLED-Innovation der nächsten Generation. Als offizieller Sponsor der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 setzt Hisense auf globale Sportpartnerschaften, um Zielgruppen weltweit zu erreichen.

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-feiert-den-beginn-zur-fifa-fuWball-weltmeisterschaft-2026-mit-einer-rgb-miniled-innovation-302799306.html




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Hisense feiert den Beginn zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 mit einer RGB-MiniLED-Innovation QINGDAO, China, 12. Juni 2026 /PRNewswire/ - Hisense, eine führende Marke für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, feiert als offizieller Sponsor des Turniers den Start der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 und bringt den Fans die …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     