SpaceX
Rekord-Börsengang: SpaceX-Aktie legt bei Börsendebüt stark zu
Die SpaceX-Aktien werden nun offiziell an der Nasdaq gehandelt. Der erste Kurs lag bei 150 USD und damit 11,11 % über dem IPO-Preis von 135 USD.
Der mit Spannung erwartete Moment ist gekommen: Elon Musks Raumfahrtkonzern SpaceX hat sein historisches Börsendebüt an der US-Technologiebörse Nasdaq gefeiert. Schon die ersten Indikationen hatten auf einen starken Handelsstart hingedeutet. Nun ist der erste Kurs offiziell festgestellt: 150,00 US-Dollar und damit 11,11 % über dem IPO-Preis von 135 USD.. Die Nachfrage nach den Aktien ist enorm.
SpaceX ist damit mit einem deutlichen Aufschlag in den Handel gestartet und liegt klar über dem Ausgabepreis von 135 US-Dollar. Nach dem ersten Kurs bei 150,00 US-Dollar legte die Aktie in der ersten Marktreaktion weiter zu und näherte sich zeitweise der Marke von 160 US-Dollar. Damit setzt das Raumfahrtunternehmen ein deutliches Ausrufezeichen an der Börse.
Insgesamt wurden 555,6 Millionen Aktien platziert, wodurch SpaceX rund 75 Milliarden US-Dollar erlöst. Auf Basis dieser Zahlen ergibt sich eine Bewertung von etwa 2,2 Billionen US-Dollar. Damit zählt Musks Raumfahrtunternehmen nun zu den wertvollsten Konzernen der USA und liegt in dieser Rangliste sogar direkt vor Tesla.
Auch deutsche Privatanleger zeigen großes Interesse an der SpaceX-Aktie. Nach etwa 45 Minuten Handel, führt die Aktie auf Tradegate bereits die Liste der meistgehandelten Werte an - sowohl gemessen an der Zahl der Ausführungen als auch am Handelsumsatz.
Elon Musk gilt nun offiziell als erster Dollar-Billionär der Geschichte. Sein Vermögen entspricht damit über 1000 Milliarden Dollar. Davon entfallen rund 767 Mrd. USD auf SpaceX-Aktien und etwa 280 Mrd. USD auf Tesla-Aktien.
Andere Weltraumaktien unter Druck
Andere Aktien aus dem Weltraumbereich stürzen dagegen ab. Eutelsat kommt noch glimpflich weg, mit einem Minus von rund 5 %. EchoStar verliert über 12 %, AST SpaceMobile über 13 %. Virgin Galatic kollabiert förmlich und verliert über 30 %.