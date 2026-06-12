Rekord-Börsengang: SpaceX-Aktie legt bei Börsendebüt stark zu

SpaceX ist damit mit einem deutlichen Aufschlag in den Handel gestartet und liegt klar über dem Ausgabepreis von 135 US-Dollar. Nach dem ersten Kurs bei 150,00 US-Dollar legte die Aktie in der ersten Marktreaktion weiter zu und näherte sich zeitweise der Marke von 160 US-Dollar. Damit setzt das Raumfahrtunternehmen ein deutliches Ausrufezeichen an der Börse.

Der mit Spannung erwartete Moment ist gekommen: Elon Musks Raumfahrtkonzern SpaceX hat sein historisches Börsendebüt an der US-Technologiebörse Nasdaq gefeiert. Schon die ersten Indikationen hatten auf einen starken Handelsstart hingedeutet. Nun ist der erste Kurs offiziell festgestellt: 150,00 US-Dollar und damit 11,11 % über dem IPO-Preis von 135 USD.. Die Nachfrage nach den Aktien ist enorm.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Insgesamt wurden 555,6 Millionen Aktien platziert, wodurch SpaceX rund 75 Milliarden US-Dollar erlöst. Auf Basis dieser Zahlen ergibt sich eine Bewertung von etwa 2,2 Billionen US-Dollar. Damit zählt Musks Raumfahrtunternehmen nun zu den wertvollsten Konzernen der USA und liegt in dieser Rangliste sogar direkt vor Tesla.

Auch deutsche Privatanleger zeigen großes Interesse an der SpaceX-Aktie. Nach etwa 45 Minuten Handel, führt die Aktie auf Tradegate bereits die Liste der meistgehandelten Werte an - sowohl gemessen an der Zahl der Ausführungen als auch am Handelsumsatz.

Elon Musk gilt nun offiziell als erster Dollar-Billionär der Geschichte. Sein Vermögen entspricht damit über 1000 Milliarden Dollar. Davon entfallen rund 767 Mrd. USD auf SpaceX-Aktien und etwa 280 Mrd. USD auf Tesla-Aktien.

Andere Weltraumaktien unter Druck

Andere Aktien aus dem Weltraumbereich stürzen dagegen ab. Eutelsat kommt noch glimpflich weg, mit einem Minus von rund 5 %. EchoStar verliert über 12 %, AST SpaceMobile über 13 %. Virgin Galatic kollabiert förmlich und verliert über 30 %.



