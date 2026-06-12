SpaceX Aktien offiziell gestartet

Der mit Spannung erwartete Moment ist gekommen: Elon Musks Raumfahrtkonzern SpaceX hat sein historisches Börsendebüt an der US-Technologiebörse Nasdaq gefeiert. Schon die ersten Indikationen hatten auf einen starken Handelsstart hingedeutet. Nun ist der erste Kurs offiziell festgestellt: 150,00 US-Dollar und damit 11,11 % über dem IPO-Preis von 135 USD.. Die Nachfrage nach den Aktien ist enorm.

SpaceX ist damit mit einem deutlichen Aufschlag in den Handel gestartet und liegt klar über dem Ausgabepreis von 135 US-Dollar. Nach dem ersten Kurs bei 150,00 US-Dollar legte die Aktie in der ersten Marktreaktion weiter zu und näherte sich zeitweise der Marke von 160 US-Dollar. Damit setzt das Raumfahrtunternehmen ein deutliches Ausrufezeichen an der Börse.