Der Börsengang von SpaceX und das Hin und Her beim angeblich unmittelbar bevorstehenden 39.Iran-Deal von Trump dominieren an der Wall Street. Elon Musk ist jetzt erster Billionär - wie die linke US-Demokratin Elizabeth Warren heute twitterte, müsste eine amerikanische Familie 11 Millionen Jahre arbeiten, um so reich zu werden. Im Gegensatz zum Öl-Giganten Saudi-Aramco, der pro Jahr mehr als 100 Milliarden Dollar Gewinn macht, macht SpaceX jedoch Milliarden-Verluste. Die Vision von Musk, Datencenter im Weltraum zu erreichten, wird das nächste unerfüllbare und unerfüllte Versprechen sein! Und auch heute kein Iran-Deal - und das ist nicht einmal die "Schuld" von Trump. Das liegt viel mehr an den Vermittlern, die offensichtlich sowohl Trump als auch dem Regime im Iran das erzählen, was sie hören wollen! Und das aus purem wirtschaftlichen Eigeninteresse..

Das Video "Trump: Warum auch der 39.-Iran-Deal nicht klappen konnte! " sehen Sie hier..