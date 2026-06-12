Börsen Update USA - 12.06. - US Tech 100 stark +0,80 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:59:23) bei 51.211,39 PKT und steigt um +0,74 %.

Top-Werte: Goldman Sachs Group +3,17 %, Verizon Communications +2,11 %, American Express +1,87 %, JPMorgan Chase +1,86 %, Honeywell International +1,80 %

Flop-Werte: Apple -1,91 %, Amazon -1,91 %, IBM -1,31 %, Salesforce -1,29 %, Nike (B) -1,18 %

Der US Tech 100 steht bei 29.669,83 PKT und gewinnt bisher +0,80 %.

Top-Werte: Arm Holdings +10,26 %, Seagate Technology Holdings +8,54 %, Intel +8,21 %, Advanced Micro Devices +7,05 %, Western Digital +7,03 %

Flop-Werte: Autodesk -4,84 %, Alnylam Pharmaceuticals -4,36 %, DoorDash Registered (A) -3,46 %, Adobe -2,82 %, Palantir -2,70 %

Der S&P 500 steht bei 7.425,43 PKT und gewinnt bisher +0,46 %.

Top-Werte: Albemarle +9,34 %, Seagate Technology Holdings +8,54 %, Intel +8,21 %, The Mosaic +7,34 %, Advanced Micro Devices +7,05 %

Flop-Werte: EchoStar Registered (A) -12,07 %, Autodesk -4,84 %, PTC -4,15 %, Super Micro Computer -3,91 %, DoorDash Registered (A) -3,46 %