Verbio Aktienkurs sinkt weiter - -3,78 % - 12.06.2026

Die Verbio Aktie ist bisher um -3,78 % auf 31,32€ gefallen. Das sind -1,23 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Verbio Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,97 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 31,32€, mit einem Minus von -3,78 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Verbio ist ein deutscher Hersteller von Biokraftstoffen (Biodiesel, Bioethanol, Biomethan) aus Reststoffen. Ziel ist die Dekarbonisierung des Verkehrs. Verbio zählt in Europa zu den führenden integrierten Bioenergie-Anbietern. Wichtige Wettbewerber: Neste, CropEnergies, TotalEnergies Biofuels. USP: starke Ausrichtung auf Abfall- und Reststoffbasis, vertikale Integration und eigene Biomethan-Infrastruktur.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Verbio insgesamt ein Minus von -4,69 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Verbio Aktie damit um -17,64 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,06 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Verbio eine positive Entwicklung von +53,93 % erlebt.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,46 % geändert.

Verbio Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -17,64 % 1 Monat -8,06 % 3 Monate -4,69 % 1 Jahr +229,85 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie

Stand: 12.06.2026, 20:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung von Verbio. Die Debatte dreht sich, ob Ölpreis oder Tankstellenpreis den Aktienkurs stärker beeinflusst: E5/E10-Dynamik, Tankrabatte und Ethanolpreise könnten die Nachfrage prägen. Fundamentale Sicht: EBITDA-Schätzungen 2026 fallen gegenüber Hochprognosen; Kursziele um 24–40 Euro, mit Abwärtsrisiken unter 30 Euro. Technisch wird von einer Unterstützungszone um 30 Euro gesprochen.

Informationen zur Verbio Aktie

Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,00 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen senden heute gemischte Signale: Während der DAX nur leicht zulegt und Tech-Werte schwächeln, ziehen vor allem der SDAX und die großen US-Indizes deutlich an.

Hoffnungen auf ein baldiges Rahmenabkommen der USA mit dem Iran haben am Freitag zu fallenden Ölpreisen geführt und dem deutschen Aktienmarkt einen Schub nach oben gegeben. Der Dax stieg zeitweise um mehr als zwei Prozent und kletterte …

Hoffnungen auf ein baldiges Rahmenabkommen der USA mit dem Iran haben am Freitag zu fallenden Ölpreisen geführt und dem deutschen Aktienmarkt erheblichen Rückenwind beschert. Der Dax stieg gegen Mittag um 1,9 Prozent auf 24.666 Punkte. Der …

So schlagen sich die Wettbewerber von Verbio

Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,79 %.

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Ob die Verbio Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verbio Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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