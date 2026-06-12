Eutelsat Communications Aktie weiter abwärts - -5,59 % - 12.06.2026

Mit einer Performance von -5,59 % musste die Eutelsat Communications Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +9,14 %, geht es heute bei der Eutelsat Communications Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Eutelsat Communications betreibt Kommunikationssatelliten für TV-Übertragung, Breitband- und Datenverbindungen. Kernleistungen: Video-Distribution, Connectivity für Unternehmen, Regierungen und Mobilität (Luft/See). Marktstellung: einer der führenden geostationären Satellitenbetreiber weltweit. Wichtige Konkurrenten: SES, Intelsat, Viasat, Inmarsat. USP: starke GEO-Orbitalpositionen, TV-Reichweite in Europa/MEA, Kombination mit OneWeb-Low-Earth-Orbit-Netz.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Eutelsat Communications-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +48,51 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -7,49 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,72 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Eutelsat Communications einen Anstieg von +81,49 %.

Eutelsat Communications Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,49 % 1 Monat +10,72 % 3 Monate +48,51 % 1 Jahr +21,61 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Eutelsat Communications Aktie

Stand: 12.06.2026, 20:02 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung, Bewertung und Fundamentaldaten von Eutelsat. Diskutiert wird, ob das Tief überwunden ist, durch neue Großaufträge (Leo-Verträge), OneWeb-Partnerschaften sowie Frequenzzuweisungen in Indien; Konkurrenz durch SpaceX/Starlink und potenzielle IPO-Effekte; Auswirkungen von Kapitalmaßnahmen und Investoren (Bharti, Softbank) auf das Gewinn- und Wachstumspotenzial.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Eutelsat Communications eingestellt.

Informationen zur Eutelsat Communications Aktie

Es gibt 1 Mrd. Eutelsat Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,45 Mrd. € wert.

Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

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Ob die Eutelsat Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eutelsat Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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