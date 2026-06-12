The Platform Group Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 12.06.2026

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten The Platform Group Aktionäre einen Verlust von -65,65 % hinnehmen.

Die The Platform Group Aktie ist bisher um -31,94 % auf 1,5450€ gefallen. Das sind -0,7250 € weniger als am letzten Handelstag. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die The Platform Group Aktie damit um -52,92 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -55,67 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -76,11 % verloren.

The Platform Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -52,92 % 1 Monat -55,67 % 3 Monate -65,65 % 1 Jahr -87,60 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur The Platform Group Aktie

Stand: 12.06.2026, 20:03 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die Kursentwicklung und die fundamentale Lage der The Platform Group: der Aktienkurs wird um 1,5 € diskutiert, die Anleihe hat noch Restwert (~30%), während die ausstehende Kapitalerhöhung und die AEP-Übernahme die Bewertung belasten. Kritisch betrachtet werden Kreditlinien, Bankenpflichten und die Qualität der Stellungnahmen, dazu Kontroversen um Konzern- vs. Tochterstruktur und deren Auswirkungen auf die Fundamentaldaten.

Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 12.06.2026 / 11:15 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber …

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them 12.06.2026 / 11:15 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 1. …

The Platform Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die The Platform Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur The Platform Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar