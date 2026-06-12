Virgin Galactic Holdings Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 12.06.2026

Mit einer Performance von -30,02 % musste die Virgin Galactic Holdings Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +23,89 %, geht es heute bei der Virgin Galactic Holdings Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Virgin Galactic ist ein Vorreiter im Weltraumtourismus mit suborbitalen Flügen, konkurriert mit Blue Origin und SpaceX, und bietet einzigartige Erlebnisse durch das SpaceShipTwo-System.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Virgin Galactic Holdings in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +142,70 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -26,44 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +119,72 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Virgin Galactic Holdings auf +100,33 %.

Virgin Galactic Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -26,44 % 1 Monat +119,72 % 3 Monate +142,70 % 1 Jahr +98,68 %

Informationen zur Virgin Galactic Holdings Aktie

Stand: 12.06.2026, 20:04 Uhr

Es gibt 104 Mio. Virgin Galactic Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 374,77 Mio. € wert.

Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

Wer beim Börsengang des Space-Konzerns leer ausgeht, findet in der Branche jede Menge andere Kursraketen. Die sind im Vorfeld des Mega-IPO schon zweistellig abgehoben.

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Ob die Virgin Galactic Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Virgin Galactic Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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