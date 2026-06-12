AST SpaceMobile Registered (A) Aktie weiter auf Talfahrt - -13,40 % - 12.06.2026

Obwohl die AST SpaceMobile Registered (A) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +17,22 %.

Die AST SpaceMobile Registered (A) Aktie ist bisher um -13,40 % auf 73,00€ gefallen. Das sind -11,30 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +11,21 %, geht es heute bei der AST SpaceMobile Registered (A) Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Allein seit letzter Woche ist die AST SpaceMobile Registered (A) Aktie damit um -22,66 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +42,74 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die AST SpaceMobile Registered (A) um +37,21 % gewonnen.

AST SpaceMobile Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -22,66 % 1 Monat +42,74 % 3 Monate +17,22 % 1 Jahr +180,06 %

Informationen zur AST SpaceMobile Registered (A) Aktie

Stand: 12.06.2026, 20:05 Uhr

Es gibt 299 Mio. AST SpaceMobile Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,84 Mrd. € wert.

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Ob die AST SpaceMobile Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AST SpaceMobile Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.