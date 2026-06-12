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    Volta Labs erweitert das Twist-Hybrid-Capture-Portfolio für Callisto mit der Einführung von Twist Fast Hyb

    Volta Labs erweitert das Twist-Hybrid-Capture-Portfolio für Callisto mit der Einführung von Twist Fast Hyb
    Foto: adobe.stock.com

    Die Twist Fast Hyb App ergänzt die Standard Hyb v2 App von Twist auf Callisto und bietet Labors einen vollständig automatisierten Ansatz für die Zielanreicherung – mit gleichbleibender Qualität von Lauf zu Lauf und einer Durchlaufzeit von nur einem Tag

    BOSTON, 12. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Volta Labs, ein Unternehmen für Genomik-Anwendungen, das die Probenvorbereitung für das Next-Generation-Sequencing (NGS) durch Automatisierung revolutioniert, gab heute die Einführung der App für das „Fast Hybridization Kit" von Twist Bioscience auf dem Callisto-System zur Probenvorbereitung bekannt. Mit dieser Einführung sind nun zwei der wichtigsten Hybrid-Capture-Workflows von Twist – Fast Hybridization und Standard Hybridization v2 – als automatisierte Apps auf Callisto verfügbar.

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    Die in Zusammenarbeit mit Twist Bioscience entwickelte Fast Hyb App automatisiert einen der komplexesten und arbeitsintensivsten Schritte bei der NGS-Probenvorbereitung – die hybridisierungsbasierte Zielanreicherung – und ermöglicht einen vollständig unbeaufsichtigten Arbeitsablauf auf Callisto. Durch die Integration des Fast-Hyb-Protokolls von Twist in die digitale Fluidik-Plattform von Callisto können Labore von einer herkömmlichen Hybridisierung über Nacht zu einem Workflow wechseln, bei dem die Probe noch am selben Tag direkt in den Sequenzer gelangt, ohne dass dadurch der Arbeitsaufwand steigt.

    Die auf Hybrid-Capture basierende Zielanreicherung ist schwer zu automatisieren und erfordert eine präzise Temperaturregelung, wiederholte Manipulation der Magnetkügelchen sowie eine sorgfältige manuelle Technik, die zu Variabilität zwischen den Durchläufen und zwischen den Bedienern führen kann. Die Twist Fast Hyb App beseitigt diese Belastung. Nach der Amplifikation führt Callisto das Protokoll automatisch aus, einschließlich Temperaturregelung und Kügelchenhandhabung, sodass Labore konsistente Ergebnisse ohne ständige Überwachung erhalten.

    Entscheidend ist, dass die Twist Fast Hyb App Konsistenz von Lauf zu Lauf gewährleistet und Schwankungen zwischen den Bedienern beseitigt – eine der hartnäckigsten Fehlerquellen bei der manuellen Zielanreicherung. In Tests erzielte Callisto eine Sequenzierungsleistung, die der manuellen Vorbereitung entsprach, mit vergleichbaren Qualitätskontrollkennzahlen (QC), darunter Fold-80, Abdeckungsgleichmäßigkeit und AT/GC-Dropout. Zusammengenommen zeigen diese Ergebnisse, dass Labore einen schwierigen Arbeitsablauf automatisieren und die Durchlaufzeit verkürzen können, während sie gleichzeitig die Leistung beibehalten, die sie von der manuellen Vorbereitung erwarten.

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