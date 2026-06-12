Deutsche Bank Aktie steigt - 12.06.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Deutsche Bank Aktie. Mit einer Performance von +3,44 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,44 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Deutsche Bank Aktie. Nach einem Plus von +3,44 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 28,73€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Die Deutsche Bank ist ein globales Universalinstitut mit Fokus auf Investmentbanking, Firmen- und Privatkundengeschäft sowie Asset Management. Hauptleistungen: Finanzierung, Handel, Zahlungsverkehr, Vermögensverwaltung. Marktstellung: führend in Deutschland, bedeutend in Europa, global im Investmentbanking. Konkurrenten: JPMorgan, Goldman Sachs, UBS, BNP Paribas, Commerzbank. USP: starke Deutschland-Präsenz, Corporate- & FX-Kompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Deutsche Bank investiert war, konnte einen Gewinn von +1,14 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Bank Aktie damit um +3,65 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,35 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Deutsche Bank um -16,92 % verloren.

Während Deutsche Bank heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der DAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,17 %.

Deutsche Bank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,65 % 1 Monat +2,35 % 3 Monate +1,14 % 1 Jahr +11,86 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Bank Aktie

Stand: 12.06.2026, 21:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die Kursentwicklung der Deutschen Bank-Aktie: Nutzer spekulieren auf einen Anstieg über 30 € (Ziel um 34 €), diskutieren Knock-out-/Derivate-Positionen (PK3CUJ) und halten Positionen bei 27–29 €. Zudem wird auf fundamentale Verbesserungen im Bankensektor, Q2-Einmaleffekte durch IPOs (SpaceX/Saudi Aramco) sowie Kursziele in den 30ern verwiesen.

Informationen zur Deutsche Bank Aktie

Es gibt 2 Mrd. Deutsche Bank Aktien. Damit ist das Unternehmen 54,82 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen senden heute gemischte Signale: Während der DAX nur leicht zulegt und Tech-Werte schwächeln, ziehen vor allem der SDAX und die großen US-Indizes deutlich an.

Hoffnungen auf ein baldiges Rahmenabkommen der USA mit dem Iran haben am Freitag zu fallenden Ölpreisen geführt und dem deutschen Aktienmarkt damit einen Schub nach oben gegeben. Der Dax war zeitweise um mehr als 2 Prozent gestiegen und …

Top- und Flop-Aktien am 12.06.2026 im DAX.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Barclays, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,06 %. BNP Paribas (A) notiert im Plus, mit +3,36 %. HSBC Holdings notiert im Plus, mit +0,85 %. Commerzbank legt um +2,13 % zu UBS Group notiert im Plus, mit +1,43 %.

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Ob die Deutsche Bank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Bank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.